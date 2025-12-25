В Ярославской области отменили беспилотную опасность Источник: Артём Бауман / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Об этом утром 25 декабря сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в телеграм-канале главы региона.

Также утром 25 декабря представитель Росавиации сообщил, что аэропорт в Туношне под Ярославлем вновь открыт для полетов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Артем Кореняко.

Утром 24 декабря в телеграм-канале Михаила Евраева появилось сообщение о беспилотной опасности в регионе. Ярославцев призвали соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорилось в посте.

Власти уточняли, что учреждения региона работали в штатном режиме. Жителей Ярославской области предупредили, что при обнаружении фрагментов беспилотников к ним ни в коем случае нельзя прикасаться и пользоваться телефоном рядом с ними.