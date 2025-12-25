НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

зап.

 755мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,44
EUR 92,47
ПСБ: главные события года
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
«Умные решения»
Каково родиться в канун Нового года
Что подарить и как отметить Новый Год
Платные парковки
Открытие катка
Рост тарифов
Обзор сладких подарков
Город В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

О ней было объявлено утром 24 декабря

422
В Ярославской области отменили беспилотную опасность | Источник: Артём Бауман / 76.RUВ Ярославской области отменили беспилотную опасность | Источник: Артём Бауман / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Об этом утром 25 декабря сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в телеграм-канале главы региона.

Также утром 25 декабря представитель Росавиации сообщил, что аэропорт в Туношне под Ярославлем вновь открыт для полетов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Артем Кореняко.

Утром 24 декабря в телеграм-канале Михаила Евраева появилось сообщение о беспилотной опасности в регионе. Ярославцев призвали соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорилось в посте.

Власти уточняли, что учреждения региона работали в штатном режиме. Жителей Ярославской области предупредили, что при обнаружении фрагментов беспилотников к ним ни в коем случае нельзя прикасаться и пользоваться телефоном рядом с ними.

«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — говорилось в посте губернатора.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Беспилотная опасность Губернатор Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Ого! Пора на работу идти) Можно из дома выходить,ура! ))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем