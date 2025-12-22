НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Сокращение бюджетников В Ярославской области объединят дома-интернаты для престарелых

В Ярославской области объединят дома-интернаты для престарелых

Реорганизацию планируют завершить до конца февраля 2026 года

850
В Ярославской области объединяют дома для престарелых | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ Ярославской области объединяют дома для престарелых | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Ярославской области объединяют дома для престарелых

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

В Ярославской области дома-интернаты для престарелых объединят в единое учреждение. Об этом 22 декабря сообщили в областном Министерстве труда и социальной поддержки населения, отвечая на вопрос местной жительницы в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева.

Согласно данным властей, постановление правительства об объединении учреждений было подписано 19 ноября 2025 года. К ГБУ СО ЯО «Ярославский областной геронтологический центр» будут присоединены следующие учреждения:

  • Рыбинский дом‑интернат для престарелых и инвалидов;

  • Некрасовский дом‑интернат для престарелых и инвалидов;

  • Угличский дом‑интернат для престарелых и инвалидов;

  • Гаврилов-Ямский дом‑интернат для престарелых и инвалидов;

  • Тутаевский дом‑интернат для ветеранов войны и труда;

  • Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда;

  • Ильинский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов.

«В результате реорганизации будет образовано новое учреждение ГБУ СО ЯО Дом социального обслуживания „Долголетие“, состоящее из восьми структурных подразделений (бывших самостоятельных домов-интернатов и пансионатов), территориально находящихся в тех же муниципальных образованиях, что и до реорганизации», — уточнили в Министерстве труда и соцподдержки Ярославской области.

Объединение учреждений планируют завершить до конца февраля 2026 года.

Напомним, что ранее стало известно об объединении центров социального обслуживания в Ярославской области. Все новости о сокращениях в госучреждениях — читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
Гость
1 час
А кому места не хватит, тех усыпят.
Гость
2 часа
Мне нравятся слова: стабильность несменяемость оптимизация и объединение
