Город «По-другому начинают относиться»: губернатор рассказал, зачем власти тратят деньги на подсветку и катки

«По-другому начинают относиться»: губернатор рассказал, зачем власти тратят деньги на подсветку и катки

Он объяснил, какую выгоду это несет для бюджета и жителей Ярославской области

515
Зачем в регионе тратят деньги на катки и подсветку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗачем в регионе тратят деньги на катки и подсветку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зачем в регионе тратят деньги на катки и подсветку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, зачем власти в регионе тратят деньги на установку катков и архитектурную подсветку. Этот вопрос был поднят во время подведения итогов 2025 года в прямом эфире телеканала «ЯПервый».

«Когда меня спрашивают: подсветка архитектурная, катки, это все, конечно, здорово, но, может, нам не тратить на все это деньги? Так вот, я расскажу. Первое: людям важна среда, в которой они живут. Это же не только работа и заработная плата. Это среда, когда ты выходишь на улицу, а там красиво, там освещение нормальное, там архитектурная подсветка кроме уличного освещения есть. Там нормальные дороги, нормальные интересные парки красивые, дворы сделанные. Там событийные мероприятия проходят, фестивали. Интересно жить», — объяснил Михаил Евраев.



Наша задача, чтобы у нас было интересно жить. Тогда никому мысли не придет в голову, чтобы куда-то уезжать молодежи.

Михаил Евраев

Губернатор Ярославской области

«Зачем куда-то уезжать, если здесь есть работа, нормальная зарплата, и жить здорово, интересно и красиво? И другие, причем, переедут к нам тоже», — уверен глава региона.

Но, по словам губернатора, это не единственная причина. Таким образом власти также пытаются привлечь в регион инвесторов.

«Когда к нам приезжают инвесторы и видят, какая у нас здесь среда, они по-другому начинают относиться. И я могу сказать, что половина инвесторов, если не больше, приходят только потому, что мы смогли создать эту среду», — рассказал Михаил Евраев.



Мы могли бы этого не делать, и инвесторы бы не пришли. А благодаря этому мы получаем инвесторов, развитие и дополнительные деньги в бюджет.

Михаил Евраев

Губернатор Ярославской области

Как вы считаете, городу нужны катки и архитектурная подсветка?

Конечно, вот, сколько от этого пользы. Еще и глаз радуется.
Нет, есть куда потратить деньги
Отвечу в комментариях
Комментарии
24
Гость
53 минуты
Деньги нужно тратить не только на катки и архитектурную подсветку, нужно и обеспечить социальную стабильность инвалидам и пенсионерам, чтоб были нормальные у людей пенсии по инвалидности и пенсии пенсионерам, нужны льготы, иначе это все бестолку, и от инвесторов толку нет , потому что социальные проблемы людей не решаются
Гость
39 минут
Демагогия в чистом виде! Каток, которым воспользуется, дай бог, один процент населения, а на него тратятся огромные деньги. И школы, больницы, театры, дома культуры, которыми пользуются все. А денежные средства на них сокращаются и урезаются. Для сравнения: на ремонт Комсомольского моста выделили в 5 раз меньше средств, чем на каток. И где они, эти инвесторы, которых никто не видел? Что создано за период правления Евраева? Мост через Волгу - чисто федеральный проект. А в городе идёт одна сплошная жилая застройка. Вся территория города нарезана под жильё. Ни одного парка не запланировано. Один дом культуры на окраине города то ли через 30, то ли через 50 лет. Подростки везде сидят в торговых центрах, мест для досуга нет. Если и есть что-то, всё за деньги.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем