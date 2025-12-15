«По-другому начинают относиться»: губернатор рассказал, зачем власти тратят деньги на подсветку и катки

Зачем в регионе тратят деньги на катки и подсветку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, зачем власти в регионе тратят деньги на установку катков и архитектурную подсветку. Этот вопрос был поднят во время подведения итогов 2025 года в прямом эфире телеканала «ЯПервый».

«Когда меня спрашивают: подсветка архитектурная, катки, это все, конечно, здорово, но, может, нам не тратить на все это деньги? Так вот, я расскажу. Первое: людям важна среда, в которой они живут. Это же не только работа и заработная плата. Это среда, когда ты выходишь на улицу, а там красиво, там освещение нормальное, там архитектурная подсветка кроме уличного освещения есть. Там нормальные дороги, нормальные интересные парки красивые, дворы сделанные. Там событийные мероприятия проходят, фестивали. Интересно жить», — объяснил Михаил Евраев.

Наша задача, чтобы у нас было интересно жить. Тогда никому мысли не придет в голову, чтобы куда-то уезжать молодежи. Михаил Евраев Губернатор Ярославской области

«Зачем куда-то уезжать, если здесь есть работа, нормальная зарплата, и жить здорово, интересно и красиво? И другие, причем, переедут к нам тоже», — уверен глава региона.

Но, по словам губернатора, это не единственная причина. Таким образом власти также пытаются привлечь в регион инвесторов.

«Когда к нам приезжают инвесторы и видят, какая у нас здесь среда, они по-другому начинают относиться. И я могу сказать, что половина инвесторов, если не больше, приходят только потому, что мы смогли создать эту среду», — рассказал Михаил Евраев.

Мы могли бы этого не делать, и инвесторы бы не пришли. А благодаря этому мы получаем инвесторов, развитие и дополнительные деньги в бюджет. Михаил Евраев Губернатор Ярославской области