Город В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В регионе открыли для полетов аэропорт

143
В Ярославской области днем 15 декабря отменили беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в 14:16.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в посте телеграм-канала главы региона.

Беспилотная опасность в Ярославской области действовала с ночи 14 декабря. Жителям региона посоветовали соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. Той же ночью для обеспечения безопасности полетов в аэропорту в Туношне ввели временные ограничения на прием воздушных судов. По данным на 15 декабря, в 14:11 ограничения были сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Жители региона тем временем жаловались на проблемы с мобильным интернетом. По словам ярославцев, без труда удается зайти лишь в несколько приложений. В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали о действующих в целях безопасности ограничениях.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
