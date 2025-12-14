НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

облачно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

с-з.

 750мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Макияж на Новый год
«Умные решения»
Фрукты для худеющих
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Девушка погибла в ДТП
Происшествия В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Заявление властей

650
Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБеспилотная опасность объявлена в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом 14 декабря в 00:22 сообщил губернатор Михаил Евраев.

Власти призывают соблюдать спокойствие и покинуть открытые участки.

«Постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окна на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — написал глава региона в официальном телеграм-канале.

Губернатор также предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников. Если увидите их, не прикасайтесь к ним и не пользуйтесь вблизи телефонами.

«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — уточнил губернатор.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Туношна введены временные ограничения на прием воздушных судов. Об этом в 00:30 сообщили в Росавиации. Ограничения коснулись и соседней Ивановской области.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Беспилотная опасность
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
7 минут
так по плану же всё, чего беспокоиться?
Гость
16 минут
Если вспомнить всю историю России то станет понятно что Русские и не жили в России богато, безопасно. Каждый лидер вместо жизни в достатке по итогу свои провалы списывает на козни Запада. Но если подумать власть сама тащит всё на Запад, значит всё это умышленно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление