Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом 14 декабря в 00:22 сообщил губернатор Михаил Евраев.

Власти призывают соблюдать спокойствие и покинуть открытые участки.

«Постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окна на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — написал глава региона в официальном телеграм-канале.

Губернатор также предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников. Если увидите их, не прикасайтесь к ним и не пользуйтесь вблизи телефонами.

«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — уточнил губернатор.