«Даже в банковское приложение не зайти»: в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

Ярославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославской области заметили сбои в работе мобильного интернета. По их словам, без проблем работает лишь несколько приложений.

«Утром не могла даже зайти в банковское приложение, с вызовом такси тоже проблемы. Из мессенджеров без проблем работали „Вконтакте“ и МАХ. В „Телеграм“ без WI-FI зайти не могу», — рассказала читательница 76.RU.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали: в регионе в целях безопасности действуют ограничения.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — рассказали региональные власти.

В Ярославской области с ночи 14 декабря действует беспилотная опасность. Губернатор Михаил Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Если увидите их, не прикасайтесь к ним и не пользуйтесь вблизи телефонами. Следует сразу сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112, перед звонком отойдите на безопасное расстояние.

По состоянию на 12:30 15 декабря отбоя беспилотной опасности не было.

Обновление на 15 декабря 14:32