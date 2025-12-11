«СМС не приходят»: власти ответили на жалобы ярославцев об отсутствии мобильного интернета и связи

Ярославцы пожаловались на отсутствие мобильного интернета и связи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на отсутствие мобильного интернета. «Когда интернет появится? Больше суток ничего не работает», — написал в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева 11 декабря подписчик под ником Рыжик.

Другие жители подтверждают информацию, жалуются, что не могут зайти в банковские приложения и даже в мессенджер «Макс».

«Данилов, полностью отключен мобильный интернет в городе уже больше суток. При этом ни один сайт или приложение из белого списка не работает», — сообщила Анастасия Киселева.

В Мышкинском округе, по словам людей, ситуация аналогичная.

«Третьи сутки в Мышкинском районе нет ни мобильного интернета, ни мобильной связи, смс не приходят», — пожаловался еще один подписчик главы региона.

Эти сервисы должны работать даже без интернета Источник: Городские медиа

В Министерстве региональной безопасности ответили, что вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области.

«Ограничение связи производится, исходя из оперативной обстановки в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и защиты объектов критической инфраструктуры. Предлагаем в периоды ограничений работы мобильного интернета использовать альтернативные виды связи», — прокомментировали власти.

Читать новости 76.RU при отсутствии интернета можно в нашем канале в мессенджере «MAX».

Свое пояснение также добавило Министерство цифрового развития Ярославской области.

«Ограничения на услуги связи в целях безопасности вводятся централизованно, без участия органов власти Ярославской области. Вероятно в вашем районе существует угроза атак БПЛА. Мероприятия проводятся в целях безопасности вашей жизни и здоровья, а также объектов критической инфраструктуры. Указанные меры показали свою эффективность. Ограничения будут сняты силовыми структурами при изменении оперативной обстановки. Дополнительно рекомендуем рассмотреть возможность использования дома и в учреждениях услуг проводной телефонной связи, а также услуг проводного доступа к сети Интернет, поскольку предоставление услуг по проводной линии связи не зависит от угроз атак БПЛА», — уточнили в Минцифры.