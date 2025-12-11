НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «СМС не приходят»: власти ответили на жалобы ярославцев об отсутствии мобильного интернета и связи

«СМС не приходят»: власти ответили на жалобы ярославцев об отсутствии мобильного интернета и связи

Что советуют чиновники

1 107
Ярославцы пожаловались на отсутствие мобильного интернета и связи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на отсутствие мобильного интернета и связи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на отсутствие мобильного интернета. «Когда интернет появится? Больше суток ничего не работает», — написал в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева 11 декабря подписчик под ником Рыжик.

Другие жители подтверждают информацию, жалуются, что не могут зайти в банковские приложения и даже в мессенджер «Макс».

«Данилов, полностью отключен мобильный интернет в городе уже больше суток. При этом ни один сайт или приложение из белого списка не работает», — сообщила Анастасия Киселева.

В Мышкинском округе, по словам людей, ситуация аналогичная.

«Третьи сутки в Мышкинском районе нет ни мобильного интернета, ни мобильной связи, смс не приходят», — пожаловался еще один подписчик главы региона.

Эти сервисы должны работать даже без интернета | Источник: Городские медиаЭти сервисы должны работать даже без интернета | Источник: Городские медиа

Эти сервисы должны работать даже без интернета

Источник:

Городские медиа

В Министерстве региональной безопасности ответили, что вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области.

«Ограничение связи производится, исходя из оперативной обстановки в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и защиты объектов критической инфраструктуры. Предлагаем в периоды ограничений работы мобильного интернета использовать альтернативные виды связи», — прокомментировали власти.

Читать новости 76.RU при отсутствии интернета можно в нашем канале в мессенджере «MAX».

Свое пояснение также добавило Министерство цифрового развития Ярославской области.

«Ограничения на услуги связи в целях безопасности вводятся централизованно, без участия органов власти Ярославской области. Вероятно в вашем районе существует угроза атак БПЛА. Мероприятия проводятся в целях безопасности вашей жизни и здоровья, а также объектов критической инфраструктуры. Указанные меры показали свою эффективность. Ограничения будут сняты силовыми структурами при изменении оперативной обстановки. Дополнительно рекомендуем рассмотреть возможность использования дома и в учреждениях услуг проводной телефонной связи, а также услуг проводного доступа к сети Интернет, поскольку предоставление услуг по проводной линии связи не зависит от угроз атак БПЛА», — уточнили в Минцифры.

Напомним, 11 декабря в Ярославской области была отражена атака 11 БПЛА.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мобильный интернет Меры безопасности Атака БПЛА
Комментарии
19
holdfast
58 минут
альтернативные способы связи используйте. самое главное, что начальство у нас безальтернативное
Гость
1 час
Ну что за молодцы чиновники, такой познавательный ответ. 👍😁
Читать все комментарии
Гость
