«Угроза сохраняется»: в Ярославской области отражена атака 11 БПЛА

В Ярославской области отразили атаку 11 беспилотников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области отражена атака БПЛА. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, силами ПВО и РЭБ нейтрализовано 11 беспилотников.

«Разрушений и пострадавших нет», — отметил глава региона.

Он также предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении к ним нельзя прикасаться, рядом нельзя пользоваться телефонами. Следует отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.

«Угроза сохраняется. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите сигнала „Отбой беспилотной опасности“», — заключил Михаил Евраев.

По информации Минобороны РФ в период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 118 — над территорией Брянской области, по 40 — над территорией Калужской области и над территорией Московского региона (в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву), 27 — над территорией Тульской области, 19 — над территорией Новгородской области, 11 — над территорией Ярославской области, 10 — над территорией Липецкой области, 6 — над территорией Смоленской области, по 5 — над территорией Курской и Орловской областей, 4 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Рязанской области.