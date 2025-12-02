В Ярославле начали устанавливать городскую доску почета: как она будет выглядеть

В мэрии Ярославля рассказали порталу 76.RU, когда будет установлена городская доска почета и чьи портреты на ней будут размещать.

«На доске почета города Ярославля планируется размещать портреты 36 победителей городского конкурса „Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля“ в номинации „Лучшие работники города“», — сообщил первый заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Он также добавил, что работы по установке доски почета планируют завершить до 12 декабря 2025 года.

Учитывая, что победителей конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля» выбираются ежегодно. Соответственно портреты на Доске Почета будут меняться с такой же периодичностью.