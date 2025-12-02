В Ярославле начали устанавливать городскую доску почета: как она будет выглядеть

В мэрии Ярославля рассказали порталу 76.RU, когда будет установлена городская доска почета и чьи портреты на ней будут размещать.
«На доске почета города Ярославля планируется размещать портреты 36 победителей городского конкурса „Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля“ в номинации „Лучшие работники города“», — сообщил первый заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.
Он также добавил, что работы по установке доски почета планируют завершить до 12 декабря 2025 года.
Учитывая, что победителей конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля» выбираются ежегодно. Соответственно портреты на Доске Почета будут меняться с такой же периодичностью.
Ежегодный городской конкурс «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля» проводится в Ярославле уже много лет. В положении о конкурсе сказано, что он организован для формирования у жителей Ярославля общественного признания добросовестного труда и повышения роли работников организаций в развитии экономической, социальной и культурной сфер города Ярославля, а также повышения значимости моральных стимулов. Победители определяются по трем номинациям: «Лучшие работники организаций», «Лучшие работники районов города», «Лучшие работники города». Среди критериев, по которым оцениваются участники конкурса, прописано достижение наивысших результатов в производственной деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие района и города Ярославля, общий трудовой стаж не менее 10 лет, наличие государственных наград, почетных званий и другие.
Напомним, установка доски почета в Ярославле обсуждается уже несколько лет. В мэрии поясняли, что она должна стать символом признания заслуг жителей города. Местом для установки Доски Почета выбран парк Мира на пересечении проспекта Ленина, улиц Свободы и Городской Вал. В 2022 году здесь же была установлена стела «Город трудовой доблести».
Проект доски почета и благоустройства территории около нее выполнила ярославская компания «Архитектон». Заказчиком был муниципальный «Горзеленхозстрой». На эти цели из городского бюджета было выделено 28,8 миллиона рублей.
ООО «Архитектон» основано в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. Компания создавала эскизный проект для аэропорта в Туношне, концепцию расширения Воинского кладбища в Ярославле, проект стелы «Город трудовой доблести», эскизный проект благоустройства Которосльной набережной.
Сама установка и благоустройство территории оценены в 13,4 миллиона рублей. Подрядчиком на этом этапе стал индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко из Ярославля. По контракту, работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года
В парке уже провели коммуникации для устройства видеонаблюдения и освещения территории, завершается установка опор освещения, уложено плиточное покрытие, обустроен озимый газон, рядом расположилась новая детская площадка.
