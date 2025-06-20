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Город Родители бьют тревогу: в Ярославле снесут детскую площадку ради Доски почета

Родители бьют тревогу: в Ярославле снесут детскую площадку ради Доски почета

В парке пройдет благоустройство

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8 комментариев
В Ярославле площадку перекрыли для | Источник: Анна Елкина / 76.RUВ Ярославле площадку перекрыли для | Источник: Анна Елкина / 76.RU

В Ярославле площадку перекрыли для

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

19 июня жители Ярославля заметили, что детскую площадку в Кировском районе огородили. В редакцию обратились молодые родители, которые переживают, что ее собираются разобрать. Игровое пространство расположено в парке Мира.

«Похоже, этим летом в центре решили разом снести все детские площадки и начать устанавливать новые. Но начать устанавливать — не значит, что все получится, как мы знаем», — написала читательница Анна.

По словам ярославны, в парке уже приступили к демонтажу. Один из рабочих предупредил, что площадку будут обновлять.

«Мы сами ещё паспорт объекта не видели. Пока разбираем», — добавил мужчина.

На детской площадке не играют дети | Источник: Анна Елкина / 76.RUНа детской площадке не играют дети | Источник: Анна Елкина / 76.RU

На детской площадке не играют дети

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

В мэрии Ярославля ранее объясняли, что в парке началась подготовка к установке городской Доски почета.

«Доска почета станет символом признания заслуг жителей Ярославля, прославивших каждый район города своим трудом и достижениями. Место выбрано не случайно — в 2022 году в парке Мира установили стелу „Город трудовой доблести“, которая также отражает успехи и вклад горожан в общее дело», — объяснили в мэрии города.

В парке Мира перекрыли детскую площадку | Источник: Анна Елкина / 76.RUВ парке Мира перекрыли детскую площадку | Источник: Анна Елкина / 76.RU

В парке Мира перекрыли детскую площадку

Источник:

Анна Елкина / 76.RU

На территории будет демонтирована существующая детская площадка.

«Важно отметить — новое игровое пространство установят рядом с Доской Почета силами предприятия „Горзеленхозстрой“», — уточнили в мэрии.

«Горзеленхозстрой» — городское предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославль. Оно занимается уборкой в городе.

С 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега в снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

Ранее стало известно, что в Ярославле на площади Юности установят новую детскую спортивную площадку.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Детская площадка Доска почета Благоустройство парка
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Комментарии
8
Инженер1
21 минута
Лучше доску деяний меров, с перечислением казнокрадов и воров.
Гость
21 минута
Значит детскую игровую площадку перенести можно, а доску почета нет, вот именно на этом месте. Где защита детства детей? Рожайте, рожайте, заберем у вас детские поликлиники, детсады, школы, детские площадки и живите с детьми в ипотечной квартире под огромные проценты.
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