3 Пробки
Стала известна причина отключения интернета в Ярославле

Стала известна причина отключения интернета в Ярославле

Ответ дали в Министерстве региональной безопасности

2 224
В Ярославле из-за мер безопасности отключали мобильный интернет

В Ярославле из-за мер безопасности отключали мобильный интернет

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Утром во вторник, 2 декабря, в Ярославле перестал работать мобильный интернет. Жители не смогли зайти в приложения банков и погоды, мессенджер Telegram и ряд других сервисов. При этом прогружались «Вконтакте» и маркетплейсы.

Как уточнили 76.RU в Министерстве региональной безопасности, отключения вводились в качестве мер безопасности.

«В регионе действовали ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — сообщили нашему порталу в МРБ.

К половине 10 утра интернет вновь появился.

Ранее сообщалось, что в период ограничений мобильного интернета работают приложения из так называемого «белого списка».

Эти приложения работают без интернета

Эти приложения работают без интернета

Источник:

Городские медиа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл принятие таких мер для обеспечения безопасности оправданным и необходимым.

Ранее мы публиковали инструкцию о том, где следить за новостями без интернета.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Мобильный интернет Мессенджер Меры безопасности
Комментарии
45
Гость
1 час
Нет, с пониманием мы отнестись не можем, т.к. есть серьезные подозрения, что периодические отключения Интернета далеко не всегда связаны с безопасностью.
Гость
2 часа
У каждой причины есть Ф.И.О.
Читать все комментарии
Гость
