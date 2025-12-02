Стала известна причина отключения интернета в Ярославле

Утром во вторник, 2 декабря, в Ярославле перестал работать мобильный интернет. Жители не смогли зайти в приложения банков и погоды, мессенджер Telegram и ряд других сервисов. При этом прогружались «Вконтакте» и маркетплейсы.

Как уточнили 76.RU в Министерстве региональной безопасности, отключения вводились в качестве мер безопасности.

«В регионе действовали ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — сообщили нашему порталу в МРБ.

К половине 10 утра интернет вновь появился.

Ранее сообщалось, что в период ограничений мобильного интернета работают приложения из так называемого «белого списка».