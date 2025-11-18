НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Страна и мир Оправданно или нет? Как в Кремле относятся к отключению интернета в регионах

Оправданно или нет? Как в Кремле относятся к отключению интернета в регионах

Эффективность таких мер оценил пресс-секретарь президента России

341
Жители многих регионов России часто остаются без интернета | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUЖители многих регионов России часто остаются без интернета | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Жители многих регионов России часто остаются без интернета

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Кремль считает полностью оправданной мерой отключение мобильного интернета в регионах для борьбы с атаками беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — сказал Песков, отвечая на вопрос об эффективности отключения интернета. 

Власти исходят из того, что данную меру считают целесообразной силовые ведомства, которые отвечают за обеспечение безопасность и несут за это ответственность. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты профильных ведомств.

В разных российских регионах жители часто сталкиваются с отклонениями мобильного интернета. Такие меры, как правило, связывают с обеспечением безопасности и защитой от беспилотников. 

Когда в регионах страны локально или массово отключают интернет, у людей перестают работать онлайн-карты, приложения для заказа такси, мобильный банк и другие важные для повседневной жизни сервисы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию — следуйте инструкции

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Дмитрий Песков Отключение интернета Беспилотник
Комментарии
9
Инженер1
1 час
Хорошо относятся. Надо же чем то им заниматься?
Гость
49 минут
Забавно, что на вопрос об эффективности он не ответил... Просто: «Считаю оправданным»... Но население уже пускает слюни умиления и надеется, что он таким образом защитил от всех напастей...
Читать все комментарии
Гость
