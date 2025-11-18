Оправданно или нет? Как в Кремле относятся к отключению интернета в регионах

Жители многих регионов России часто остаются без интернета Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Кремль считает полностью оправданной мерой отключение мобильного интернета в регионах для борьбы с атаками беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — сказал Песков, отвечая на вопрос об эффективности отключения интернета.

Власти исходят из того, что данную меру считают целесообразной силовые ведомства, которые отвечают за обеспечение безопасность и несут за это ответственность. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты профильных ведомств.

В разных российских регионах жители часто сталкиваются с отклонениями мобильного интернета. Такие меры, как правило, связывают с обеспечением безопасности и защитой от беспилотников.