Страна и мир Инструкция Что будет, если пропадет интернет? Инструкция, которая всегда должна быть под рукой

Что будет, если пропадет интернет? Инструкция, которая всегда должна быть под рукой

Собрали всё необходимое в простых карточках

233
Инструкция на случай отключения связи: карточки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИнструкция на случай отключения связи: карточки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Инструкция на случай отключения связи: карточки

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В России участились перебои в работе интернета и мобильной связи. Когда в регионах страны локально или массово отключают интернет, у людей перестают работать онлайн-карты, приложения для заказа такси, мобильный банк и другие важные для повседневной жизни сервисы.

В связи с распространением слухов о глобальном отключении интернета 10 октября 2025 года Минцифры России официально заявило, что никаких планов по полному отключению Сети в стране нет. Но многие россияне, особенно жители столичного региона, уже сталкивались с временными перебоями связи во время крупных событий, как это было в День Победы.

Если вы беспокоитесь о том, как оставаться на связи в случае подобных локальных сбоев, вот несколько проверенных советов, которые помогут подготовиться. Их подготовили наши коллеги из MSK1.RU.

  1. Правда ли, что власти собираются отключить интернет по всей России?
  2. Что сделать заранее
  3. Как оставаться на связи, если мобильная сеть лежит
  4. Как платить картой при отключениях интернета
  5. Как перемещаться по городу без навигатора
  6. Что такое «белый список» сайтов и как он работает
1

Правда ли, что власти собираются отключить интернет по всей России?

Нет, это неправда. Минцифры России официально опровергло слухи о глобальном отключении интернета в выходные дни. У властей нет никаких планов полностью отключать фиксированный, мобильный или спутниковый интернет на всей территории страны. Распространяемая в мессенджерах информация является фейком.

Но в исключительных случаях, например, в День Победы, мобильный интернет действительно могут временно ограничить. Как подготовиться к этому — читайте в следующих карточках.

2

Что сделать заранее

Временные неполадки или локальные ограничения — не повод для паники. Но лучше быть готовым ко всему. Для этого:

  • сохраните офлайн-карты в своем смартфоне;

  • имейте небольшую сумму наличных для такси или покупок;

  • скачайте важные документы (паспорт, полис) в память телефона.

3

Как оставаться на связи, если мобильная сеть лежит

Опыт москвичей в мае 2025 года показал, что интернет может пропадать полностью на несколько часов. В такие моменты могут не работать не только соцсети, но и такси, навигаторы и терминалы оплаты.

Где искать работающий Wi-Fi?

Во время прошлых отключений стабильный интернет в Москве можно было найти только в метро (на станциях и в вагонах), а также в кафе и коворкингах за пределами Садового кольца.

Попробуйте улучшить голосовую связь

Некоторые операторы рекомендовали в настройках смартфона включить функцию VoLTE (обычно находится в разделах «Сотовая связь» или «Мобильные сети»). Это не вернет интернет, но может улучшить качество обычных звонков.

Сохраните важные номера

У вас должны быть в открытом доступе телефоны близких, врачей и экстренных служб. Обязательно добавьте к ним номер службы такси, так как в приложении без интернета заказать машину не получится.

«Для коммуникации с родственниками или внутри коллектива можно заранее договориться об использовании P2P-мессенджеров (Peer-to-Peer), которые позволяют устройствам обмениваться информацией, используя Bluetooth или Wi-Fi Direct», — рассказали в МВД.

4

Как платить картой при отключениях интернета

Это одна из самых частых проблем. Банкоматы и платежные терминалы в магазинах часто перестают работать, потому что многие из них подключены к интернету через мобильные сети.

Решение тривиальное — лучше всегда иметь при себе наличные. Система быстрых платежей (СБП) также может работать с перебоями. Крупные банки обычно заранее предупреждают клиентов о возможных проблемах.

5

Как перемещаться по городу без навигатора

Без мобильного интернета карты на смартфоне перестают обновлять данные о пробках и строить маршруты.

Лучшее решение — скачать офлайн-карты. Это самый надежный способ. Используйте приложения вроде «Яндекс.Карт» или 2GIS, чтобы заранее загрузить карты своего города в память телефона.

Также помните, что таксисты без работающего навигатора могут не знать все объезды, поэтому маршрут лучше продумать самому.

6

Что такое «белый список» сайтов и как он работает

В периоды ограничений для обеспечения безопасности может активироваться так называемый белый список. Это механизм, при котором доступ в мобильном интернете остается только к определенному набору ресурсов.

Какие сайты обычно входят в белый список

  • соцсети («ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru, мессенджер Max);

  • «Госуслуги», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries;

  • Avito, Дзен, Rutube;

  • Сайт платежной системы «Мир»;

  • Сайты правительства и администрации президента;

  • Платформа дистанционного электронного голосования;

  • Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

За пределами этого списка большинство сайтов и приложений, включая некоторые популярные мессенджеры, при отключениях могут быть недоступны.

Напомним, Минцифры опровергло информацию об отключении Сети с пятницы до понедельника. Почитайте также советы от МВД — в ведомстве также подробно рассказали, как подготовиться к отключению интернета.

Анастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Комментарии
2
Гость
40 минут
Скоро каждый саит отдельно оплачивать будем
Гость
40 минут
А цены на мобильный интернет повышают постоянно
Читать все комментарии
