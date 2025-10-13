Что будет, если пропадет интернет? Инструкция, которая всегда должна быть под рукой

Опыт москвичей в мае 2025 года показал, что интернет может пропадать полностью на несколько часов. В такие моменты могут не работать не только соцсети, но и такси, навигаторы и терминалы оплаты.

Где искать работающий Wi-Fi?

Во время прошлых отключений стабильный интернет в Москве можно было найти только в метро (на станциях и в вагонах), а также в кафе и коворкингах за пределами Садового кольца.

Попробуйте улучшить голосовую связь

Некоторые операторы рекомендовали в настройках смартфона включить функцию VoLTE (обычно находится в разделах «Сотовая связь» или «Мобильные сети»). Это не вернет интернет, но может улучшить качество обычных звонков.

Сохраните важные номера

У вас должны быть в открытом доступе телефоны близких, врачей и экстренных служб. Обязательно добавьте к ним номер службы такси, так как в приложении без интернета заказать машину не получится.

«Для коммуникации с родственниками или внутри коллектива можно заранее договориться об использовании P2P-мессенджеров (Peer-to-Peer), которые позволяют устройствам обмениваться информацией, используя Bluetooth или Wi-Fi Direct», — рассказали в МВД.