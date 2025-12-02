НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как следить за новостями, когда не работает интернет? Инструкция для ярославцев

Как следить за новостями, когда не работает интернет? Инструкция для ярославцев

Канал 76.RU в MAX работает даже во время отключений

224
Стало известно, какие приложения работают во время отключения интернета

Стало известно, какие приложения работают во время отключения интернета

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Утром во вторник, 2 декабря, ярославцы обратили внимание на сбои в работе мобильного интернета. Жители не могли зайти в отдельные мессенджеры и приложения.

Следить за новостями региона даже во время проблем с мобильным интернетом, можно в канале 76.RU в MAX.

76.RU в MAX

Известно, что в периоды ограничений может активироваться так называемый белый список. Это механизм, при котором доступ в мобильном интернете остается к определенному набору ресурсов.

Эти приложения работают без интернета

Эти приложения работают без интернета

Источник:

Городские медиа

Инструкцию о том, что происходит при отсутствии интернета ищите в этом материале. Ранее наши коллеги из «Фонтанки» публиковали разъяснения мобильных операторов об отключениях.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Монополисты продвигают червивый продукт, по аналогии с ВАЗовскими поделками.
