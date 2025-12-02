Как следить за новостями, когда не работает интернет? Инструкция для ярославцев

Утром во вторник, 2 декабря, ярославцы обратили внимание на сбои в работе мобильного интернета. Жители не могли зайти в отдельные мессенджеры и приложения.
Известно, что в периоды ограничений может активироваться так называемый белый список. Это механизм, при котором доступ в мобильном интернете остается к определенному набору ресурсов.
