Как следить за новостями, когда не работает интернет? Инструкция для ярославцев

Утром во вторник, 2 декабря, ярославцы обратили внимание на сбои в работе мобильного интернета. Жители не могли зайти в отдельные мессенджеры и приложения.

