Город На погоду в Центральной России влияет поток атлантического воздуха: что ожидать на неделе в Ярославле

На погоду в Центральной России влияет поток атлантического воздуха: что ожидать на неделе в Ярославле

Публикуем подробный прогноз по дням

Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря

Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря

Источник:

Кирилл Поверенов / 76RU

На погоду в Центральной России влияет поток атлантического воздуха. Из-за него на неделе с 1 по 7 декабря столбик термометра будет держаться в пределах 0…+5 °С днем. Об этом сообщили в метеорологическом центре «Фобос».

«Вот только тучи циклона в регион не пропустит очаг высокого давления, и здесь только в отдельные дни возможны слабые локальные осадки», — уточнили там.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле в первую неделю декабря температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+5 °С. Осадки прогнозируются с 4 по 7 декабря. В выходные может выпасть небольшой снег.

Прогноз на неделю в Ярославле:

  • в понедельник, 1 декабря, днем в городе будет переменная облачность, температура +3…+5 °С. Ночью ожидается температура +1…+3 °С;

  • во вторник, 2 декабря, на фоне повышенного давления также ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем составит +1…+3 °С;

  • в среду, 3 декабря, в этот день температура в Ярославле будет колебаться от 0 до +2 °С. Ожидается переменная облачность, а ветер будет слабым;

  • в четверг, 4 декабря, днем и ночью в Ярославле температура будет держаться в пределах +2…+4 °С. Переменная облачность сохранится, а ветер останется слабым;

  • в пятницу, 5 декабря, в городе будет переменная облачность, а также возможен небольшой дождь. Температура будет колебаться между +2 и +4 °С;

  • в субботу, 6 декабря, днем и ночью температура составит +3…+5 °С. Прогнозируется переменная облачность с небольшим дождем и сильным туманом, а ветер будет слабым;

  • в воскресенье, 7 декабря, переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Температура воздуха днем и ночью останется на уровне +1…+3 °С, ветер слабый.

Синоптики уже озвучили прогноз на новогоднюю ночь. Будет ли дождливо или морозно — читайте в материале по ссылке.

Комментарии
1
Гость
11 минут
Как хорошо, что осень не ушла))
Читать все комментарии
Гость
