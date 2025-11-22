НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз

В ближайшее время в некоторых регионах потеплеет, как летом

Погода в новогоднюю ночь в России ожидается снежной и с минусовой температурой. Таким прогнозом поделилась доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева.

«Наиболее вероятный сценарий на январь — соблюдение климатической нормы. Исходя из этого, с большей долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь. Также традиционно ожидаем рождественских морозов», — сказала Ледащева в беседе с ТАСС.

Она отметила, что прогноз может измениться, так как нужно учитывать множество факторов.

В ближайшее же время на выходных и предстоящей неделе температура на европейской части России будет довольно высокой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Исключением станет Мурманская область. Особенно тепло будет на юге: в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье.

«Температуры очень высокие, выше 20 градусов на Черноморском побережье. И ночные — 10–12 градусов. Это соответствует началу июньской погоды в Москве. Не погода, а просто чудо», — добавил Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

Это связано с перемещением воздушных масс с запада, что в холодные месяцы всегда обуславливает положительную аномалию, то есть более теплую погоду по сравнению с нормой.

