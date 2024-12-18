Победителю — миллион: в Ярославской области запустили конкурс на лучшее новогоднее украшение дома

Деньги от региона смогут выиграть как предприниматели, так и обычные жители Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области запустили конкурс, в котором можно выиграть миллион рублей за лучшее новогоднее оформление фасадов зданий. Принять участие и получить деньги могут даже жители многоквартирных домов.

Всего в конкурсе будет четыре номинации: заведения общественного питания, магазины и торговые центры, жилые дома (как частные, так и многоквартирные), любые иные здания (офисы, здания сферы услуг и другие).

В каждой категории будет три призовых места. Победители получат по миллиону рублей. За второе место можно получить 700 тысяч, за третье — 500.

Как пояснили порталу 76.RU в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка, в случае, если в конкурсе выиграет не частный, а многоквартирный дом, то деньги перечислят на счет управляющей компании или ТСЖ.

Оценивать работы будет специальная комиссия. В нее войдут: министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в качестве председателя комиссии, сотрудник министерства будет секретарем, членами комиссии станут — председатели подкомиссии по каждой номинации конкурса. В состав подкомиссий войдут не меньше двух сотрудников министерства и/или Правительства Ярославской области, представитель Общественной палаты Ярославской области, депутат Ярославской областной Думы.

— Оценка производится путем визуального осмотра зданий. Решение принимается большинством голосов, — пояснили в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Участвовать могут собственники и жители зданий из Ярославля и Рыбинска, а также Угличского, Ростовского, Тутаевского, Мышкинского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Рыбинского и Ярославского районов и городском округе город Переславль-Залесский. Также будут рассматривать здания в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском районах.