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Город В Ярославле показали здания, лучше всего украшенные к Новому году. Публикуем фото

В Ярославле показали здания, лучше всего украшенные к Новому году. Публикуем фото

Что получат победители городского конкурса

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1 комментарий
В Ярославле определили победителей городского конкурса на лучшие украшения к Новому году | Источник: мэрия Ярославля В Ярославле определили победителей городского конкурса на лучшие украшения к Новому году | Источник: мэрия Ярославля

В Ярославле определили победителей городского конкурса на лучшие украшения к Новому году

Источник:

30 января в Ярославле подвели итоги конкурса «Новогодний Ярославль», в котором определяли лучшие праздничные украшения. По данным мэрии, самым активным новогодним районом признан Заволжский.

— Всего на городской конкурс было направлено 118 заявок. Компетентное жюри провело комплексную оценку новогоднего убранства фасадов зданий и прилегающих территорий объектов торговли и сферы услуг, предприятий, дворовых территорий многоквартирных домов. Также на итоговое решение повлияли результаты интерактивного голосования, которое привлекло рекордное количество голосов — 79 113, — сообщили в мэрии.

Ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление в Ярославле проводился с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года. Он проходил в три этапа: с 1 по 24 декабря — прием заявок, с 26 декабря по 12 января — интерактивное голосование, с 13 по 15 января — подведение итогов. Участие принимали кафе, магазины, детские сады, жители многоквартирных домов и другие. Всех участников можно посмотреть по ссылке.

Поскольку Заволжский район победил в номинации «Самый активный новогодний район города», в следующем году там установят новую ель с украшениями.

— Победителям за первые места были вручены награды, а для всех призеров — дипломы и символические подарки в виде мелкой бытовой техники, — уточнили порталу 76.RU в Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля.

Также были определены победители в семи номинациях:

  • «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий промышленных предприятий» — «Славнефть — ЯНОС» и АО «Р-Фарм»;

Так украсили территорию «Славнефть&nbsp;— ЯНОС» | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляТак украсили территорию «Славнефть&nbsp;— ЯНОС» | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля
Во дворе установили светящуюся елку и декоративные фигуры оленей | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляВо дворе установили светящуюся елку и декоративные фигуры оленей | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля
Деревья также обмотали гирляндами | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляДеревья также обмотали гирляндами | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

  • «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий объектов торговли и сферы услуг» — ресторан «Име́ди» и магазин «Флорбазар»;

А так украсили территорию у ресторана «Имеди» | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляА так украсили территорию у ресторана «Имеди» | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

А так украсили территорию у ресторана «Имеди»

Источник:
Цветочный FLORBAZAR украсил свой магазин еловыми ветками и игрушками в виде мандаринов и апельсинов | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляЦветочный FLORBAZAR украсил свой магазин еловыми ветками и игрушками в виде мандаринов и апельсинов | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

Цветочный FLORBAZAR украсил свой магазин еловыми ветками и игрушками в виде мандаринов и апельсинов

Источник:

  • «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий объектов социальной сферы» — детский сад № 110 и детский сад № 100;

Так украсили к Новому году детский сад № 110 во Фрунзенском районе | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляТак украсили к Новому году детский сад № 110 во Фрунзенском районе | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля
Новогоднее настроение внутри детсада придавали гирлянды и тематические плакаты | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляНовогоднее настроение внутри детсада придавали гирлянды и тематические плакаты | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля
А на окнах красовались снежинки, вырезанные из белой бумаги | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляА на окнах красовались снежинки, вырезанные из белой бумаги | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля
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Красота! | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляКрасота! | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля
Украшение двора детского сада № 100 в Заволжском районе | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляУкрашение двора детского сада № 100 в Заволжском районе | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

Украшение двора детского сада № 100 в Заволжском районе

Источник:

  • «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и дворовых территорий многоквартирных домой, территорий общего пользования» — инициативная группа дома № 33 по ул. Калинина;

Огромную букву «Я» и светящиеся фигуры жильцы соорудили сами | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляОгромную букву «Я» и светящиеся фигуры жильцы соорудили сами | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

Огромную букву «Я» и светящиеся фигуры жильцы соорудили сами

Источник:

  • «Самая оригинальная объемно-пространственная композиция» — Васпур Пайлакович Торосян;

Ярославец сделал из снега Деда Мороза и Снегурочку | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляЯрославец сделал из снега Деда Мороза и Снегурочку | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

Ярославец сделал из снега Деда Мороза и Снегурочку

Источник:

  • «Лучшая новогодняя арт-елка» — детский сад № 37;

Оригинальная елка из вязаных элементов | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляОригинальная елка из вязаных элементов | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

Оригинальная елка из вязаных элементов

Источник:

  • «Самая оригинальная идея новогоднего оформления» — гастробар «Дудки».

Все здание бара занавесили гирляндами | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению ЯрославляВсе здание бара занавесили гирляндами | Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

Все здание бара занавесили гирляндами

Источник:

Ранее мы публиковали рассказ жителей дома № 33 на улице Калинина о том, как они готовились к конкурсу и сами придумывали украшение подъезда. Подробнее — читайте в этом материале.

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Украшение Конкурс Город Дома
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Комментарии
1
Гость
36 минут
Зачем этот маскарад
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