В Ярославле показали здания, лучше всего украшенные к Новому году. Публикуем фото

В Ярославле определили победителей городского конкурса на лучшие украшения к Новому году Источник: мэрия Ярославля











30 января в Ярославле подвели итоги конкурса «Новогодний Ярославль», в котором определяли лучшие праздничные украшения. По данным мэрии, самым активным новогодним районом признан Заволжский.

— Всего на городской конкурс было направлено 118 заявок. Компетентное жюри провело комплексную оценку новогоднего убранства фасадов зданий и прилегающих территорий объектов торговли и сферы услуг, предприятий, дворовых территорий многоквартирных домов. Также на итоговое решение повлияли результаты интерактивного голосования, которое привлекло рекордное количество голосов — 79 113, — сообщили в мэрии.

Ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление в Ярославле проводился с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года. Он проходил в три этапа: с 1 по 24 декабря — прием заявок, с 26 декабря по 12 января — интерактивное голосование, с 13 по 15 января — подведение итогов. Участие принимали кафе, магазины, детские сады, жители многоквартирных домов и другие. Всех участников можно посмотреть по ссылке.

Поскольку Заволжский район победил в номинации «Самый активный новогодний район города», в следующем году там установят новую ель с украшениями.

— Победителям за первые места были вручены награды, а для всех призеров — дипломы и символические подарки в виде мелкой бытовой техники, — уточнили порталу 76.RU в Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля.

Также были определены победители в семи номинациях:

«Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий промышленных предприятий» — «Славнефть — ЯНОС» и АО «Р-Фарм»;

«Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий объектов торговли и сферы услуг» — ресторан «Име́ди» и магазин «Флорбазар»;

А так украсили территорию у ресторана «Имеди» Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля











Цветочный FLORBAZAR украсил свой магазин еловыми ветками и игрушками в виде мандаринов и апельсинов Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля











«Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий объектов социальной сферы» — детский сад № 110 и детский сад № 100;

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Украшение двора детского сада № 100 в Заволжском районе Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля











«Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и дворовых территорий многоквартирных домой, территорий общего пользования» — инициативная группа дома № 33 по ул. Калинина;

Огромную букву «Я» и светящиеся фигуры жильцы соорудили сами Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля











«Самая оригинальная объемно-пространственная композиция» — Васпур Пайлакович Торосян;

Ярославец сделал из снега Деда Мороза и Снегурочку Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля

«Лучшая новогодняя арт-елка» — детский сад № 37;

Оригинальная елка из вязаных элементов Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля











«Самая оригинальная идея новогоднего оформления» — гастробар «Дудки».

Все здание бара занавесили гирляндами Источник: Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля









