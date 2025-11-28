«Контейнеры на участке»: ярославцы заметили рабочих в Актерском квартале. Видео

28 ноября в Ярославле начали разбирать историческое здание в Актерском квартале на улице Чайковского, 14а. Это тот самый дом, который несколько лет назад отстояли активисты.
«Мне сообщили, что в „Актерском квартале“ на доме по ул. Чайковского, д. 14а возможно, продолжается снос. <…> Неделю назад жители фотографировали объект. Там на участке были мусорные контейнеры, и складированы стройматериалы. Ходили рабочие, которые сообщили, что будет ремонт, а не снос», — сообщила в беседе с 76.RU градозащитница Ольга Мазанова.
Спустя четыре года после скандала в квартале вновь заметили спецтехнику. Один из домов стоит без крыши, рабочие вручную разбирают постройку.
Изначально квартал, который был построен 1948–1950-х годах прошлого века, именовали как «топтыгинские хутора». Все дело в том, что его возвели по инициативе Василия Топтыгина — директора Волковского театра. Изначально там проживали актеры Первого русского (в том числе народные артисты Наталия Терентьева, Сергей Тихонов, директор театра Василий Топтыгин, Феликс Раздьяконов, заслуженный художник Александр Левитан), со временем появились и другие жильцы. В 2021 году за кварталом закрепилось название Актерский.
Скандал вокруг домов разразился летом 2021 года. В квартал с двухэтажными домиками приехала спецтехника, одну из построек начали сносить. Житель соседнего дома, актер театра имени Волкова Илья Коврижных буквально встал под ковш экскаватора, отстаивая историческую застройку.
Через несколько часов полиция составили протокол об административном нарушении. А следом за правоохранителями у дома собрались общественники, чиновники, представители разных партий, и все наперебой стали обещать, что спасут историческое здание. Запрещали снос дома и на тот момент мэр Ярославля, и бывший губернатор Дмитрий Миронов. Больше подробностей — в этом материале.