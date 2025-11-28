«Контейнеры на участке»: ярославцы заметили рабочих в Актерском квартале. Видео

28 ноября в Ярославле начали разбирать историческое здание в Актерском квартале на улице Чайковского, 14а. Это тот самый дом, который несколько лет назад отстояли активисты.

«Мне сообщили, что в „Актерском квартале“ на доме по ул. Чайковского, д. 14а возможно, продолжается снос. <…> Неделю назад жители фотографировали объект. Там на участке были мусорные контейнеры, и складированы стройматериалы. Ходили рабочие, которые сообщили, что будет ремонт, а не снос», — сообщила в беседе с 76.RU градозащитница Ольга Мазанова.

Спустя четыре года после скандала в квартале вновь заметили спецтехнику. Один из домов стоит без крыши, рабочие вручную разбирают постройку.