В Ярославле десятки домов остались без отопления: в чем причина

В Ярославле в четверг, 27 ноября, десятки домов остались без отопления и горячей воды. Об отключениях предупредили в Единой диспетчерской службе города.
«Отключение отопления и горячего водоснабжения вызвано необходимостью устранения дефектов тепловой сети. Проведение ремонтных работ требует временного ограничения подачи теплоносителя потребителям. График отключений отопления и горячей воды по указанным адресам соответствует законодательным нормам, ремонт проводится в оперативном режиме для скорейшего восстановления теплоснабжения жилых домов», — пояснили в ТГК-2.
В каких домах отключают отопление
С 09:00 до 15:00
Волжская набережная, 7/2, 9, 19/13, 17/1, 17, 23, 27, 33А, 33В, 33, 21А, 21, 25/2, 27А, 29/2, 36, 37/2, 39А, 39 к2, 41, 43, 45/1;
ул. Волкова, 2/4, 3А, 3, 5, 6А, 6, 7, 9,
ул. Кедрова, 3/8, 4А, 4, 5, 6, 7к2, 8, 8А, 12;
пер. Критского, 4;
пер. Народный, 6;
ул. Первомайская, 7, 9/12, 11А, 13А, 13Б, 13, 15А, 15;
ул. Революционная, 1/11, 3, 4А, 2/13;
ул. Советская, 2А, 2Б, 2/6, 4А, 4, 6, 9, 10А, 10, 11/9, 17, 19/11, 19 корп.3, 10, 7А, 8, 19;
пер. Советский, 2/23 А, Б, Д, С, 3;
ул. Трефолева, 9, 9А, 12, А, В, Б;
пл. Челюскинцев, 4, 6, 8 стр. л. Б, Б1, А, 16, 10/3;
Первомайский бульвар, 1;
пер. Первомайский, 2А;
пл. Советская, 2, 3.
С 09:00 до 17:00
пр-т Московский, 122А;
ул. Автозаводская, 1А, 5/1, 31А, 9/1, 11А, 21, 23, 29, 31А, 33А;
ул. Белинского, 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 15Б;
ул. Добролюбова, 6А, 4, 8, 9/7, 10/2, 16;
ул. Карла Либкнехта, 4/2, 6, 9, 11/12, 14, 14А, 14Б, 16, 19, 20/9, 22/10, 24, корп. 2, 24, 26А, 26;
ул. Кузнецова, 1, корп. 2, 1,3, 4, 11, 5, 9/14, 13, 15;
пр-т Октября, 63, корп. 2, 63, 67 корп.1, 2, 67, 71,
ул. Радищева, 4, корп. 2, 5А, 6А, 6, 7, 8, 10/12, 13, 15, 17, 18 к. 2, 54 лит. Б, 6А;
ул. Розы Люксембург, 1/35, 1/25, 5, 5А, 7, 9/28;
ул. Чехова, 2, 5, 7, 4, 10, 12/18, 14, 16,
ул. Чкалова, 2А, 2, 4, 6, 18/10, 22, 20, 20А, 20Б.
В каких домах отключают отопление и горячую воду
с 09:00 до 17:00
ул. Маланова, 19, 21, 14;
ул. Автозаводская, 61, 63/1;
ул. Добрынина, 3, 5;
ул. Богдановича, 22, 20;
пр-т Ленина, 51, 53, 55А, 55;
ул. Свердлова, 51, 53.
Напомним, в Ярославе самыми изношенными из всех коммунальных сетей признаны теплосети.