В Ярославле десятки домов остались без отопления: в чем причина

В Ярославле десятки домов останутся без отопления

В Ярославле в четверг, 27 ноября, десятки домов остались без отопления и горячей воды. Об отключениях предупредили в Единой диспетчерской службе города.

«Отключение отопления и горячего водоснабжения вызвано необходимостью устранения дефектов тепловой сети. Проведение ремонтных работ требует временного ограничения подачи теплоносителя потребителям. График отключений отопления и горячей воды по указанным адресам соответствует законодательным нормам, ремонт проводится в оперативном режиме для скорейшего восстановления теплоснабжения жилых домов», — пояснили в ТГК-2.

В каких домах отключают отопление

С 09:00 до 15:00

Волжская набережная, 7/2, 9, 19/13, 17/1, 17, 23, 27, 33А, 33В, 33, 21А, 21, 25/2, 27А, 29/2, 36, 37/2, 39А, 39 к2, 41, 43, 45/1;

ул. Волкова, 2/4, 3А, 3, 5, 6А, 6, 7, 9,

ул. Кедрова, 3/8, 4А, 4, 5, 6, 7к2, 8, 8А, 12;

пер. Критского, 4;

пер. Народный, 6;

ул. Первомайская, 7, 9/12, 11А, 13А, 13Б, 13, 15А, 15;

ул. Революционная, 1/11, 3, 4А, 2/13;

ул. Советская, 2А, 2Б, 2/6, 4А, 4, 6, 9, 10А, 10, 11/9, 17, 19/11, 19 корп.3, 10, 7А, 8, 19;

пер. Советский, 2/23 А, Б, Д, С, 3;

ул. Трефолева, 9, 9А, 12, А, В, Б;

пл. Челюскинцев, 4, 6, 8 стр. л. Б, Б1, А, 16, 10/3;

Первомайский бульвар, 1;

пер. Первомайский, 2А;

пл. Советская, 2, 3.

С 09:00 до 17:00

пр-т Московский, 122А;

ул. Автозаводская, 1А, 5/1, 31А, 9/1, 11А, 21, 23, 29, 31А, 33А;

ул. Белинского, 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 15Б;

ул. Добролюбова, 6А, 4, 8, 9/7, 10/2, 16;

ул. Карла Либкнехта, 4/2, 6, 9, 11/12, 14, 14А, 14Б, 16, 19, 20/9, 22/10, 24, корп. 2, 24, 26А, 26;

ул. Кузнецова, 1, корп. 2, 1,3, 4, 11, 5, 9/14, 13, 15;

пр-т Октября, 63, корп. 2, 63, 67 корп.1, 2, 67, 71,

ул. Радищева, 4, корп. 2, 5А, 6А, 6, 7, 8, 10/12, 13, 15, 17, 18 к. 2, 54 лит. Б, 6А;

ул. Розы Люксембург, 1/35, 1/25, 5, 5А, 7, 9/28;

ул. Чехова, 2, 5, 7, 4, 10, 12/18, 14, 16,

ул. Чкалова, 2А, 2, 4, 6, 18/10, 22, 20, 20А, 20Б.

В каких домах отключают отопление и горячую воду

с 09:00 до 17:00

ул. Маланова, 19, 21, 14;

ул. Автозаводская, 61, 63/1;

ул. Добрынина, 3, 5;

ул. Богдановича, 22, 20;

пр-т Ленина, 51, 53, 55А, 55;

ул. Свердлова, 51, 53.

Напомним, в Ярославе самыми изношенными из всех коммунальных сетей признаны теплосети.