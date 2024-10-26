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Город Зимой останемся без отопления? Власти и коммунальщики заявили о критическом износе сетей в Ярославле

Зимой останемся без отопления? Власти и коммунальщики заявили о критическом износе сетей в Ярославле

91% коммуникаций города уже выработали свой ресурс

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28 комментариев

В Ярославле сложилась критическая ситуация с состоянием теплосетей

В Ярославе самыми изношенными из всех коммунальных сетей признаны теплосети. Такая информация прозвучала 23 октября на комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства во время обсуждении начавшегося в городе отопительного периода.

Заместитель мэра Николай Степанов озвучил, что 91% теплотруб в Ярославле старше 25 лет (это стандартный срок их службы). А ремонтов проводится в 4–5 раз меньше, чем необходимо, чтобы привести систему в нормальное состояние. Основная причина — нехватка денег.

Как сообщили в ПАО «ТГК-2», в 2024 году инвестиции в модернизацию теплосетей составили 226 млн рублей. Нужно в 4 раза больше.

— Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей и оставить рост их среднего возраста, на существующем сейчас уровне (а это 47 лет), надо ежегодно перекладывать не менее 4% трубопроводов, что составляет около 9,2 км сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость инвестпрограммы при таком объеме перекладки должна составлять 1, 1 млрд. рублей. На практике ежегодно в Ярославле обновляется не более 1%, то есть примерно 1,2–1,6 км сетей в двухтрубном исчислении, — пояснили порталу 76.RU в компании.

Плачевное состояние теплосетей приводит к увеличению аварий и отключений. 23 октября, когда проходило обсуждение проблемы, два центральных района Ярославля — Кировский и Ленинский — как раз сидели без отопления из-за необходимости ремонта на ТЭЦ-1.

— За 2023 год энергетики выявили 961 дефект на теплосетях, а с начала текущего года уже 889 повреждений. Количество отключений за последние 10 лет выросло в 2,5 раза. Ежегодно ситуация с состоянием тепловых сетей в Ярославле становится всё критичнее, что сказывается на качестве оказания услуг, — признали в ТГК-2.

В компании также ответили на вопрос, какова вероятность, что из-за аварий Ярославль может зимой остаться без тепла.

— Зимой мы также вынуждены устранять выявленные повреждения, чтобы предотвратить возникновение более серьезных аварийных ситуаций. Пока профилактические работы в отопительный сезон помогают устранить мелкие неисправности, которые не мешают нормальной эксплуатации и теплоснабжению, но потенциально могут создать проблемы, — предупредили в «ТГК-2».

Николай Степанов отметил, что ситуация уже не раз обсуждалась на уровне руководства города.

— Задача — найти источники финансирования. Речь идет не только о повышении тарифа, но и о внебюджетных источниках, федеральных программах, — отметил он.

Пока выход не найден.

Напомним, в Ярославской области уже есть примеры, когда люди были вынуждены сидеть без отопления в 30-градусные морозы. В 2021 году череда аварий на теплосетях случилась в Ростове. Причиной оказалась сильная изношенность труб и котельных. Их не ремонтировали больше полувека. По оценкам специалистов, коммуникации в городе были изношены на 70%. А это даже меньше, чем сейчас в Ярославле. Из-за ЧП 3000 жителей Ростова Великого остались без отопления в сильные морозы. В первые дни аварии чиновники растерялись и не сразу нашли выход из ситуации, не сумев оценить весь масштаб произошедшего.

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Отопление Теплосети Аварии Износ
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Комментарии
28
Гость
1 час
Отопление и горячая вода всегда были в платёжка самой большой статьёй расходов, плюс постоянно повышались тарифы, под предлогом ремонта и модернизации сетей и оборудования. Спустя 20 лет - "Где деньги, Лебовски?" 😆
Гость
1 час
..доели наконец советские теплосети...удивительно ..30 лет брежневское наследие продержалось..но олигархическая капитализма не оставила ей ни единого шанса..
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