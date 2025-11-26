«Работает в штатном режиме»: в ресторане-причале в Ярославле сделали заявление после решения суда

Владельцы ресторана-причала «Лотос» на Волге в Ярославле, будут обжаловать решение суда о признании договора водопользования недействительным. Об этом в компании «СК Меркурий» сообщили 76.RU.
«Причал-ресторан „Лотос“ работает в штатном режиме, в рамках действующего законодательства будем перезаключать договор водопользования и да, будем рассматривать обжалование решения суда», — прокомментировали корреспонденту 76.RU в компании 26 ноября.
Ранее стало известно, что Второй арбитражный апелляционный суд после жалобы природоохранной прокуратуры признал недействительным договор о водопользовании. Соглашение было заключено между Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и «СК Меркурий» в январе 2024-го.
Что известно о компании
«СК Меркурий» занимается водным пассажирским транспортом, компания образована в июле 2005 года в Ярославле. По данным сервиса «Контур. Фокус», учредителями указаны Вячеслав Малахов (имеет около 49% доли) и Юлия Рукша (51%). Они также ведут московскую компанию «Посейдон Круиз» и судоходную компанию «Теплоход».
«СК Меркурий» с 2024 по 2028 годы обеспечивает работу парома в Некрасовском районе. Контракт был разыгран через госзакупки.
Заведение работает с конца октября 2025-го по графику с 12:00 до 23:00. В ресторане-причале, согласно афише, в ближайшее время запланировано несколько мероприятий.
Напомним, ресторан-причал установили на Волге в Ярославле в июле 2025 года. По задумке, в заведении не только принимают гостей, площадку также могут использовать для швартовки круизных и прогулочных судов.