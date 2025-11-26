«Работает в штатном режиме»: в ресторане-причале в Ярославле сделали заявление после решения суда

Владельцы ресторана-причала «Лотос» на Волге в Ярославле, будут обжаловать решение суда о признании договора водопользования недействительным. Об этом в компании «СК Меркурий» сообщили 76.RU.

«Причал-ресторан „Лотос“ работает в штатном режиме, в рамках действующего законодательства будем перезаключать договор водопользования и да, будем рассматривать обжалование решения суда», — прокомментировали корреспонденту 76.RU в компании 26 ноября.

Ранее стало известно, что Второй арбитражный апелляционный суд после жалобы природоохранной прокуратуры признал недействительным договор о водопользовании. Соглашение было заключено между Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и «СК Меркурий» в январе 2024-го.