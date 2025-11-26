НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Работает в штатном режиме»: в ресторане-причале в Ярославле сделали заявление после решения суда

Договор о размещении судна ранее был признан недействительным

В Ярославле продолжается спор из-за установки ресторана-причала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продолжается спор из-за установки ресторана-причала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продолжается спор из-за установки ресторана-причала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Владельцы ресторана-причала «Лотос» на Волге в Ярославле, будут обжаловать решение суда о признании договора водопользования недействительным. Об этом в компании «СК Меркурий» сообщили 76.RU.

«Причал-ресторан „Лотос“ работает в штатном режиме, в рамках действующего законодательства будем перезаключать договор водопользования и да, будем рассматривать обжалование решения суда», — прокомментировали корреспонденту 76.RU в компании 26 ноября.

Ранее стало известно, что Второй арбитражный апелляционный суд после жалобы природоохранной прокуратуры признал недействительным договор о водопользовании. Соглашение было заключено между Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и «СК Меркурий» в январе 2024-го.

Что известно о компании

«СК Меркурий» занимается водным пассажирским транспортом, компания образована в июле 2005 года в Ярославле. По данным сервиса «Контур. Фокус», учредителями указаны Вячеслав Малахов (имеет около 49% доли) и Юлия Рукша (51%). Они также ведут московскую компанию «Посейдон Круиз» и судоходную компанию «Теплоход».

«СК Меркурий» с 2024 по 2028 годы обеспечивает работу парома в Некрасовском районе. Контракт был разыгран через госзакупки.

Заведение работает с конца октября 2025-го по графику с 12:00 до 23:00. В ресторане-причале, согласно афише, в ближайшее время запланировано несколько мероприятий.

Напомним, ресторан-причал установили на Волге в Ярославле в июле 2025 года. По задумке, в заведении не только принимают гостей, площадку также могут использовать для швартовки круизных и прогулочных судов.

Гость
43 минуты
Всё равно всё разрушат
Гость
9 минут
Признали договор недействительным? Отличная новость! Спасибо суду за то, что очищает ярославскую набережную от времянок и новостроев привезенных ради чьей-то наживы.
