«Не дают работать бизнесу»: прокуратура выступила против причала-ресторана на набережной в Ярославле

Прокуратура выступила против размещения в Ярославле причала-ресторана Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выступила против размещения на набережной в Ярославле стеклянного ресторана-причала. Правоохранители подали иск в Арбитражный суд региона.

Ответчиком выступает ООО «СК Меркурий» и Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Правоохранители просили признать недействительным договор водопользования от 15 января 2024, заключенный между Верхне-Волжским бассейновым водным управлением и «СК Меркурий». Дело в том, что компания получила право использовать акваторию в своих целях без аукциона.

Согласно судебным материалам, договор был заключен до 2034 года — на 10 лет.

«Обществу предоставлена в пользование акватория Горьковского водохранилища (р. Волга) в черте города Ярославля, Кировского района, правый берег для рекреационных целей туроператорами или турагентами», — говорится в документах.

Ресторан пришвартовался в Ярославле в июле 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рассмотрев материалы дела, суд нарушений не обнаружил.

«Арбитражный суд приходит к выводу о том, что у управления отсутствовали основания для отказа в предоставлении обществу в пользование акватории водного объекта без проведения аукциона, соответственно, заключение спорного договора без аукциона не противоречило требованиям части 4 статьи 50 Водного кодекса Российской Федерации, основания для признания его недействительным отсутствуют, в связи с чем исковые требования прокуратуры удовлетворению не подлежат», — говорится в решении.

Правоохранители оказались не согласны с такой позицией и подали апелляционную жалобу. Второй арбитражный апелляционный суд будет рассматривать ее 10 ноября.

Напомним, стеклянный ресторан-причал пришвартовался в Ярославле 25 июля 2025 года. Внутри планировалось разместить заведение с традиционной русской кухней на 180 посадочных мест. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что к заведению смогут пришвартоваться круизные и прогулочные суда, а компания «Меркурий» планировала разработать зарядные устройства для электросудов.

Ярославское ООО «СК Меркурий» было образовано в июле 2005 года. Гендиректором выступает Вячеслав Малахов. По данным «Контур. Фокуса», на конец 2024 года фирма заработала 8,7 млн рублей, выйдя в плюс на 3,9 млн. Сама компания принадлежит Вячеславу на 49%. Еще 51% владеет предпринимательница Юлия Рукша. Кроме того, она является учредителем столичной фирмы «Посейдон Круиз» и судоходной компании «Теплоход».

Представители компании высказали свое мнение по поводу разбирательств Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Они просто не дают работать бизнесу»

Журналист 76.RU связался с представителем судоходной компании «Меркурий». Там считают решение суда первой инстанции справедливым.

«Мы считаем, что мы правы. И суд первой инстанции подтвердил нашу правоту. Начнем с того, что ресторан — не основной вид деятельности. Вообще, это причал, куда пристают теплоходы. Под него был заключен договор водопользования. Потому суд первой инстанции поддержал наши требования. А то, что прокуратура там спрашивает, я вам так могу сказать от себя: они просто не дают работать бизнесу», — рассказал собеседник 76.RU.

Также в компании «Меркурий» сообщили, что ранее жалоб на деятельность организации не поступало. А потому иск прокуратуры стал для руководителей фирмы неожиданностью.

«Ни одно другое надзорное ведомство не выставляло вопросов. Все было на законных основаниях. Это инициатива только прокуратуры, их личное мнение. С нашей стороны была подготовлена вся проектная документация, был заказан проект этого сооружения именно у государственной организации, которая проектировала ярославскую набережную. Все было сделано по закону», — рассказал представитель компании.

Ранее появилась информация, что в Ярославле может появиться еще один ресторан-дебаркадер.

Обновление на 8 октября 9:15

В правительстве Ярославской области прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что «СК Меркурий» получила участок акватории Волги вблизи речного порта в аренду без проведения торгов в соответствии со ст. 50 Водного кодекса РФ.

«Эта норма подразумевает такую возможность для туроператоров и турагентов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с федеральными законам», — уточнили власти.

Также там уточнили, что ООО «СК Меркурий» — известный региональный туроператор, работающий более 20 лет. Компания включена в федеральный реестр турагентов.

КУМИ мэрии города Ярославля также было выдано разрешение на использование земельного участка в границе акватории.