Суд признал недействительным договор на установку ресторана-причала на Волге в Ярославле

Ресторан-причал, который расположен на Волге в Ярославле, остался без договора водопользования. Решение о признании документа недействительным принял Второй Арбитражный апелляционный суд.
Соглашение было заключено между Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и «СК Меркурий» 15 января 2024 года. Согласно постановлению, обнародованному 25 ноября, в суде удовлетворили апелляцию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, отменили решение Арбитражного суда Ярославской области, а затем приняли по делу новый судебный акт.
«Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области. Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации <…> при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Водго-Вятского округа», — указано в постановлении.
Стеклянный ресторан-причал «Лотос» был установлен на воде на Волжской набережной в Ярославле в июле 2025 года. Площадка рассчитана на 180 посадочных мест. Как ранее рассказывал губернатор Михаил Евраев, к заведению также смогут пришвартоваться круизные и прогулочные суда. В «СК Меркурий» должны были разработать зарядные устройства для электросудов.
Компания «СК Меркурий», которая занимается водным пассажирским транспортом, образована в июле 2005 года в Ярославле. Офис располагается на пересечении улицы Терешковой и Флотского спуска. Помимо работы ресторана на воде, «СК Меркурий» с 2024 по 2028 годы обеспечивает работу парома в Некрасовском районе. Контракт был разыгран по госзакупкам. По данным сервиса «Контур. Фокус», «СК Меркурий» принадлежит Вячеславу Малахову (49%) и Юлии Рукше (51%). Кроме того, Юлия и Вячеслав указаны учредителями московской компании «Посейдон Круиз» и судоходной компании «Теплоход».