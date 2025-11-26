Суд признал недействительным договор на установку ресторана-причала на Волге в Ярославле

Ресторан-причал, который расположен на Волге в Ярославле, остался без договора водопользования. Решение о признании документа недействительным принял Второй Арбитражный апелляционный суд.

Соглашение было заключено между Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и «СК Меркурий» 15 января 2024 года. Согласно постановлению, обнародованному 25 ноября, в суде удовлетворили апелляцию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, отменили решение Арбитражного суда Ярославской области, а затем приняли по делу новый судебный акт.

«Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области. Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации <…> при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Водго-Вятского округа», — указано в постановлении.

Стеклянный ресторан-причал «Лотос» был установлен на воде на Волжской набережной в Ярославле в июле 2025 года. Площадка рассчитана на 180 посадочных мест. Как ранее рассказывал губернатор Михаил Евраев, к заведению также смогут пришвартоваться круизные и прогулочные суда. В «СК Меркурий» должны были разработать зарядные устройства для электросудов.