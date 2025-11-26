НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Возможны сокращения: комиссии по делам несовершеннолетних Ярославля передадут области

Возможны сокращения: комиссии по делам несовершеннолетних Ярославля передадут области

Регион заберет у города и ряд других полномочий

363
В Ярославле органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних ждет реорганизация

В Ярославле органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних ждет реорганизация

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 января 2026 года часть функций городских властей Ярославля перейдет на уровень области. Сделать это предписывает региональный закон о перераспределении полномочий органами власти, принятый в октябре 2025 года. Подробности изменений озвучили на заседании муниципалитета Ярославля 26 ноября.

Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов сообщил, что с городского на областной уровень перейдут полномочия в сфере охраны труда, оказания социальной помощи, социального обслуживания, опеки и попечительства, организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Исполнение государственных полномочий будет осуществляться органами власти и государственными учреждениями Ярославской области», — пояснил чиновник.

Органом, к которому перейдут эти функции, станет агентство по вопросам семьи и детства. Указ о его создании на днях подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Агентство начнет работу с 1 января 2026 года.

«Оно объединит полномочия по опеке над несовершеннолетними, поддержке недееспособных жителей и реализации демографической политики. Также в ведение агентства перейдут комиссии по делам несовершеннолетних», — пояснил глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Ярославская область стала первой в стране, где все ключевые направления семейной политики выведены в отдельный блок и закреплены на областном уровне.

«Это позволит комплексно и результативно решать задачи по развитию демографии, поддержке семей, создавать благоприятные условия для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, независимо от того, в каком муниципалитете региона они проживают», — пояснил Михаил Евраев.

По информации мэрии Ярославля, все органы, которые ранее исполняли перечисленные функции в Ярославле, должны остаться на своих местах.

«До конца года все сотрудники будут переведены в новую структуру», — пояснил Вячеслав Гаврилов.

В мэрии предположили, что часть работников могут покинуть свои места, но о масштабных сокращениях речи не идет.

Напомним, ранее стало известно, что в областное подчинение перейдут городские центры соцзащиты и дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства. По информации мэрии, дальше эти учреждения будут объединены, не исключено сокращение штатной численности сотрудников.

Поддерживаете эти изменения?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мэрия Ярославля Дети Власть
Комментарии
2
Гость
29 минут
Как ничего не работала, так и не будет, просто бюджет по другому попилят
Гость
19 минут
И их тоже, поглотила волна сокращений и объединений?
Читать все комментарии
Гость
