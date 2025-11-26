Возможны сокращения: комиссии по делам несовершеннолетних Ярославля передадут области

С 1 января 2026 года часть функций городских властей Ярославля перейдет на уровень области. Сделать это предписывает региональный закон о перераспределении полномочий органами власти, принятый в октябре 2025 года. Подробности изменений озвучили на заседании муниципалитета Ярославля 26 ноября.
Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов сообщил, что с городского на областной уровень перейдут полномочия в сфере охраны труда, оказания социальной помощи, социального обслуживания, опеки и попечительства, организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
«Исполнение государственных полномочий будет осуществляться органами власти и государственными учреждениями Ярославской области», — пояснил чиновник.
Органом, к которому перейдут эти функции, станет агентство по вопросам семьи и детства. Указ о его создании на днях подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Агентство начнет работу с 1 января 2026 года.
«Оно объединит полномочия по опеке над несовершеннолетними, поддержке недееспособных жителей и реализации демографической политики. Также в ведение агентства перейдут комиссии по делам несовершеннолетних», — пояснил глава региона в своем телеграм-канале.
Он добавил, что Ярославская область стала первой в стране, где все ключевые направления семейной политики выведены в отдельный блок и закреплены на областном уровне.
«Это позволит комплексно и результативно решать задачи по развитию демографии, поддержке семей, создавать благоприятные условия для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, независимо от того, в каком муниципалитете региона они проживают», — пояснил Михаил Евраев.
По информации мэрии Ярославля, все органы, которые ранее исполняли перечисленные функции в Ярославле, должны остаться на своих местах.
«До конца года все сотрудники будут переведены в новую структуру», — пояснил Вячеслав Гаврилов.
В мэрии предположили, что часть работников могут покинуть свои места, но о масштабных сокращениях речи не идет.
Напомним, ранее стало известно, что в областное подчинение перейдут городские центры соцзащиты и дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства. По информации мэрии, дальше эти учреждения будут объединены, не исключено сокращение штатной численности сотрудников.
