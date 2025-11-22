На свадьбе было 600 человек. Как студентка из Сибири вышла замуж за китайца и обрела кучу родственников

Екатерина помогла парню с документами, а в итоге дело закончилось свадьбой Источник: Екатерина Янь

23-летняя Екатерина и 27-летний Юйтин Янь женаты около двух лет. За это время девушка гораздо лучше стала говорить на китайском, а молодой человек ради нее научился готовить. В интервью NGS22.RU герои рассказали, за что полюбили друг друга и как строили отношения, несмотря на недовольство родни. «Переписывались днем и ночью» Екатерина и Юйтин познакомились в Алтайском государственном университете в 2022 году. Всё началось с того, что она помогла будущему мужу с оформлением документов. — Когда иностранные студенты сюда приезжают, то им нужно собрать кучу разных бумажек, и Юйтин попросил, чтобы ему дали какого-нибудь человечка, который сможет ему помочь с этим всем. У него тогда с русским было совсем всё не очень, и он боялся, что может что-то не так сделать, — рассказывает девушка. После того как все дела с документами были улажены, Юйтин пригласил Катю в кафе — так по китайским традициям благодарят за помощь. Однако на этом общение молодых людей не прекратилось. Они продолжили переписываться в соцсетях, проводили немало времени вместе.

Молодые люди быстро нашли общий язык Источник: Екатерина Янь

— Он меня водил в китайские ресторанчики, познакомил меня с китайской едой, потому что раньше я ее никогда не ела. Мы гуляли, он приезжал ко мне в район, — продолжает она. — Для китайцев несвойственно гулять, для них это больше «пойдем куда-нибудь в кафе сходим, поедим», а мы, русские, любим по десять километров наворачивать. Еще мы вместе играли в компьютерные игры, это наша общая любовь. По словам Екатерины, Юйтин около двух месяцев ухаживал за ней, перед тем как предложить встречаться. Как признается девушка, ее покорила галантность и вежливость парня. — У русских принято при встрече приобняться. Китайцы же так не делают, но он знал эту традицию, поэтому, когда мы пошли в кафе, он меня приобнял, но как-то на вытянутых руках. Меня тогда это поразило. Он дарил подарки и уделял мне много внимания, мы переписывались днем и ночью почти каждый день. Было понятно, что мы сближаемся, хотя культуры и разные, — улыбается сибирячка. Общается пара на трех языках: русском, китайском и английском. По словам Кати, так проще доносить свои мысли: — Мы на миксе общаемся. Хочется понимать друг друга досконально и передавать эмоции четко. Одним языком это выразить сложно, поэтому стараемся находить обходные пути.

Екатерина и Юйтин начали встречаться спустя два месяца ухаживаний Источник: Екатерина Янь

Юйтина же покорили красота и доброта его будущей жены. А еще то, что Катя постоянно улыбалась, вопреки стереотипам о хмурых русских. — Как только я приехал в Россию, мне казалось, что все тут такие холодные, но чем дольше здесь находился, понимал, что это не так. Но Екатерина единственная, кто прям вот во все 32 зуба улыбался, как только я приехал, — рассказывает он. Молодой человек перебрался в Барнаул, поскольку этот город находится относительно недалеко от Китая. В АлтГУ он поступил на направление «русский язык в поликультурном пространстве», где также изучал русскую культуру и историю. Сейчас Юйтин, как и Екатерина, учится в магистратуре.

Подарил будущей теще мультиварку Отношения молодых людей развивались стремительно, и через полгода Юйтин сделал Екатерине предложение, на которое она ответила согласием. — Решение пожениться было обоюдным. Но уже после подачи заявления он мне всё-таки сделал предложение. Это было в новогоднюю ночь. Мы как раз вышли смотреть фейерверки. И вот в этот момент, когда пускали салюты, он встал на одно колено и попросил стать его женой, — для Кати поступок жениха стал неожиданностью.

Девушка познакомила парня с мамой, и она хорошо приняла молодого человека Источник: Екатерина Янь

До этого Екатерина познакомила молодого человека со своей мамой. Она радовалась, что у дочери появился парень, с которым ей так интересно, что она постоянно в переписках с ним. — Я пригласила его домой где-то через два месяца после знакомства. Эта была Пасха. Мама его по-доброму приняла. Мы вместе красили яйца и делали куличи, фотографировались, ели. Всё сложилось очень хорошо, по-теплому, — говорит девушка. Мама Кати никогда не обращала внимания на национальность жениха — для нее это никакого значения не имело: — В этом плане у меня никаких ограничений не было. Ну жених и жених, какая разница кто, главное, что человек хороший. Юйтин, по словам Кати, к ее родственникам, особенно к будущей теще, отнесся с особой заботой.

Родственники Юйтина сначала были против такого союза, однако потом смирились с выбором сына Источник: Екатерина Янь

— В Китае на особом уровне забота о родне, они все очень близки с дядями, сестрами, братьями, двоюродными и троюродными. Мне понравилось, что, когда мы шли куда-нибудь в ресторан, Юйтин мог позвать с нами мою маму, — делится Катя. — Как-то он услышал, что она хочет мультиварку, и сделал ей такой подарок. Меня такое внимательное отношение просто покорило, хотя мы тогда еще не решили пожениться, а просто встречались. А вот родители Юйтина к решению сына жениться на русской девушке отнеслись настороженно. Однако парень заявил, что если Екатерина не станет его супругой, то он вообще никогда не женится. — Сначала мои родители были против брака, потому что китайцы очень традиционные, и по обычаям китаец должен жениться на китаянке. Кроме того, они спрашивали, а точно ли мы уверены в своем решении, не поторопились ли. Но я сказал, что очень сильно ее люблю, и начал им рассказывать, какая она замечательная девушка, — улыбается молодой человек. После этого, как вспоминает парень, родители согласились. Первое знакомство Екатерины с новыми родственниками прошло по телефону — съездить в Китай не было возможности из-за коронавируса. Однако летом 2023 года после бракосочетания в России молодожены поехали в Китай, чтобы сыграть еще одну свадьбу — уже по местным традициям.

Пара сыграла две свадьбы: одну в России, другую — в Китае Источник: Екатерина Янь

Прямо на вокзале их встретили с транспарантом: «Добро пожаловать в семью». Кроме того, их постоянно звали в рестораны, а также дарили девушке много цветов. — Я им говорила, что у нас в России не принято дарить по два цветка, но они меня неправильно поняли и подарили мне сначала один букет, а потом второй, — смеется Екатерина. Три платья и сотни гостей Китайская свадьба пары, по словам Екатерины, очень отличалась от той, которую они сыграли в России. Если в Барнауле на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники — всего около 27 человек, включая жениха и невесту, то в Китае на праздник позвали около 600 гостей. — Это были и какие-то дальние родственники, и соседи, и даже те люди, кого не приглашали, — блогеры, которым стало интересно. У нас в итоге не хватило на всех мест, где их усадить, — кажется, будто девушка до сих пор удивляется масштабу праздника. Семья мужа арендовала для Екатерины сразу три платья: традиционное в китайском стиле с кучей украшений и очень тяжелое, европейское, а-ля принцесса — такое пышное, что девушке приходилось пинать его, чтобы идти, и простое коктейльное — для ресторана.

На торжестве в Китае Екатерина сменила три платья Источник: Екатерина Янь

— Семья понимала, что у нас интернациональный брак, поэтому старалась соблюсти как китайские, так и российские традиции. В начале праздника я была в красном платье, и в его родовом гнезде мы следовали традиционным обычаям. Нужно было несколько раз поклониться родителям в знак уважения и благодарности, что они вырастили такого прекрасного сына, — продолжает Катя. Потом торжество перенеслось в ресторан, где невеста переоделась в платье принцессы. Там, по словам девушки, была культурная программа с ведущим, как и в России. — А потом уже было просто застолье. Тогда я надела третье платье, и мы ходили и выпивали с каждым столиком из 60. У нас была вода, потому что пить алкоголь в таком количестве было невозможно. Мы с каждым чокались, принимали поздравления и благодарили за то, что пришли, — добавила она. Екатерина уверяет, что рада такому количеству новых родственников. — Я очень счастлива. Я всегда мечтала о большой семье, и тут она у меня появилась. Меня сразу добавили в семейный чат, где больше 20 человек. У нас есть небольшой языковой барьер, потому что там общаются на диалекте. Но это не сильно мешает, муж мне всегда помогает, — призналась сибирячка. С тех пор семейная пара почти каждое лето ездит в Китай, чтобы отдохнуть и навестить родственников. Научился готовить ради любимой Постоянное место жительства пары — Барнаул. По словам девушки, они решили съехаться еще 2,5 года назад. Для каждого это был первый опыт совместной жизни. — Мы оба тогда не умели ни готовить, ни убирать особо. Сначала мы пытались всё делать вместе, но получалось тяжело, потому что графики у нас не совпадают, поэтому где-то я могу сделать больше, где-то он. Мы распределили, что он занимается готовкой, а я уборкой. Кроме того, на нем в большей степени и финансы. Я репетитор английского и китайского языков, а муж ведет бизнес в Китае, — рассказывает Катя.

На мероприятии совместили китайские и европейские традиции Источник: Екатерина Янь

Ради жены Юйтин с нуля научился готовить, хотя раньше никогда этого не делал. — Когда мы начали жить вместе, я готовила не очень, он не умел, а есть очень хотелось. И он решил научиться. Он до сих пор не очень любит это делать, но готовит очень вкусно, — признается девушка. Из русской еды парню очень понравились шашлык и плов. Но вообще, как отмечает Юйтин, в русской еде меньше специй, он привык к более насыщенным блюдам. Екатерина же, в свою очередь, безумно полюбила китайскую еду. Всё, кроме острой пищи. — Свинина в кисло-сладком соусе, мясо в пиве, утка по-пекински — очень вкусно, — перечисляет Катя. Свободное время семейная пара проводит за компьютерными играми, прогулками, посиделками в ресторанах, как в русских, так и китайских.

Сейчас пара живет в Барнауле, однако в будущем всё может измениться Источник: Екатерина Янь