Город Эксклюзив Сотрудникам завода в Ярославле, которые жаловались на задержку зарплат, выплатили деньги

Сотрудникам завода в Ярославле, которые жаловались на задержку зарплат, выплатили деньги

Об этом сообщили на предприятии

327
В Ярославле сотрудникам судостроительного завода выдали зарплаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле сотрудникам судостроительного завода выдали зарплаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сотрудникам судостроительного завода выдали зарплаты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сотрудникам Ярославского судостроительного завода, которые жаловались на длительную задержку зарплат, начислили деньги. Об этом 21 ноября корреспонденту 76.RU сообщили на предприятии.

«Сегодня все долги по заработной плате были выплачены всем сотрудникам», — рассказали на предприятии.

Сотрудники завода, которые ранее обращались в редакцию 76.RU с жалобами на задержку зарплат, подтвердили, что они получили деньги.

Сообщения о задержке зарплат на предприятии стали поступать в октябре. Люди жаловались, что с конца сентябре им не поступали никакие выплаты. На предприятии 76.RU тогда пояснили, что проблема с задержками зарплат, действительно, существовала. Завод, по словам представителя, ждал финансирования от Министерства обороны России. В середине октября сообщалось, что деньги должны были поступить до конца месяца.

Проверку со своей стороны проводила прокуратура Ярославской области. Правоохранители также сообщили, что причина задержки зарплат на заводе возникла из-за того, что предприятие ожидало значительное финансирование.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
3
Гость
15 минут
Работаю на частника,тоже стал задерживать. Отговорка простая:"Мы никого не держим!"
Гость
16 минут
Нормально. Сотрудники ярославских заводов кроме выполнения работы должны еще на коленях постоять, им полезно
Гость
