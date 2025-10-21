НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Работа Эксклюзив «Все в одной лодке»: на ярославском заводе сотрудникам задержали зарплаты

На предприятии 76.RU объяснили, в чем дело

2 001
Сотрудникам ярославского предприятия задержали зарплаты

Сотрудникам ярославского предприятия задержали зарплаты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославском судостроительном заводе некоторым сотрудникам задержали зарплаты. Об этом 76.RU сообщила читательница. По ее словам, люди ждут своих денег с конца сентября.

«29 сентября 2025 должен был быть аванс, его не дали. Каждый день обещали, но, увы. 14 октября 2025 должна была быть зарплата за сентябрь, также не дали и не обещают. Тем кто увольняется, также ничего не платят. Руководство отмалчивается и кормит обещаниями. Люди сидят без денег, а руководству без разницы», — пожаловалась ярославна.

По ее словам, некоторые из-за сложившейся ситуации решили уволиться.

«Зарплату не получили все цеха. Получили ли зарплату сами руководители, я не знаю. Один сотрудник написал заявление на увольнение, ему сказали прямым текстом, что расчёт не жди, денег нет», — рассказала читательница 76.RU.

На предприятии 76.RU пояснили, что проблема с задержками зарплат, действительно, существует. Однако там отрицают, что уволившихся сотрудников могут оставить без денег.

«Задержка присутствует, потому что мы ждем финансирование от Министерства обороны. И на этой неделе оно уже поступит, и всем будет выплачена зарплата. Насчет того, что кто-то собирается увольняться, и ему что-то не оплатят — это чушь какая-то. Потому что есть законодательство, которое мы обязаны выполнять», — рассказал 76.RU представитель Ярославского судостроительного завода.

На предприятии подтвердили, что задержка составляет около полумесяца. Зарплаты не получили абсолютно все сотрудники завода. В том числе, руководство.

«Все в одной лодке, потому что ждем финансирования. Завод находится под некоторыми блокировками из-за предыдущего руководства, поэтому нам сейчас приходится разруливать эту ситуацию. Ну, у нас, вроде, получается. Поэтому на этой неделе мы уже ждем деньги. И будем выплачивать, естественно, и дальше строить корабли», — рассказали на предприятии.

Также на заводе сообщили, что массовых увольнений на заводе не произошло.

«Исходя их проведенных совещаний с руководством других отделов, я знаю, что это единичные случаи. Адекватные сотрудники прекрасно понимают, в какой ситуации мы все находимся. Не кто-то выборочно. Все стараемся и ждем. Не важен ранг: от руководителей до рабочих мы все ждем эти деньги. Все сидим без зарплаты», — уточнили на предприятии.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Задержка зарплаты Завод Руководство
Комментарии
18
Гость
47 минут
Это уже уголовное дело для работодателя
Ivan Laptev1998
1 час
Нет зарплаты значит,надо брать продукцией,деталями,скажу по секрету их там много и цветных и т.д.Знакомая ситуация….так понемножку по чуть чуть можно и даже больше чем зарплата выручить от этого)
Читать все комментарии
