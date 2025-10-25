НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Работа Подробности На ярославском заводе, где задерживают зарплаты сотрудникам, проводится проверка

На ярославском заводе, где задерживают зарплаты сотрудникам, проводится проверка

Когда работникам обещают начислить деньги

659
Задерживают выплату зарплаты сотрудникам судостроительного завода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗадерживают выплату зарплаты сотрудникам судостроительного завода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Задерживают выплату зарплаты сотрудникам судостроительного завода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Работникам ярославского судостроительного завода не выплачивают зарплату с конца сентября. Как уточнили 76.RU в региональной прокуратуре 24 октября, деньги работникам всё еще не начислили.

«По судостроительному заводу проводится проверка, предприятие ждет поступления значительного финансирования, в ближайшее время зарплата будет выплачена», — уточнили нашему порталу в надзорном ведомстве.

Как ранее рассказала читательница 76.RU, аванс должны были начислить 29 сентября, а зарплату за предыдущий месяц — 14 октября, но этого не было сделано.

«Тем, кто увольняется, также ничего не платят. Руководство отмалчивается и кормит обещаниями. Люди сидят без денег, а руководству без разницы», — пожаловалась ярославна.

На предприятии 76.RU подтвердили, что проблема с задержками зарплат существует.

«Задержка присутствует, потому что мы ждем финансирование от Министерства обороны. И на этой неделе оно уже поступит и всем будет выплачена зарплата. Насчет того, что кто-то собирается увольняться и ему что-то не оплатят, — это чушь какая-то. Потому что есть законодательство, которое мы обязаны выполнять», — рассказал 76.RU представитель Ярославского судостроительного завода.

Он также добавил, что зарплату не получили абсолютно все сотрудники завода, в том числе руководство.

Кроме того, на заводе добавили, что массовых увольнений на предприятии не произошло.

«Исходя их проведенных совещаний с руководством других отделов я знаю, что это единичные случаи. Адекватные сотрудники прекрасно понимают, в какой ситуации мы все находимся. Не кто-то выборочно. Все стараемся и ждем. Неважен ранг: от руководителей до рабочих — мы все ждем эти деньги. Все сидим без зарплаты», — уточнили на предприятии.

ПО ТЕМЕ
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Задержка зарплаты Завод Руководство
Комментарии
6
Гость
25 минут
«Адекватные сотрудники прекрасно понимают…»отличное начало речи руководителя. Дружище, есть законодательство и у большинства «неадекватных» есть свои финансовые обязательства как бы! Не за спасибо-пожалуйста люди работают - откроем тебе великую тайну!
Гость
24 минуты
Денег нет, но вы держитесь
Читать все комментарии
