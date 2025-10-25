На ярославском заводе, где задерживают зарплаты сотрудникам, проводится проверка

Задерживают выплату зарплаты сотрудникам судостроительного завода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работникам ярославского судостроительного завода не выплачивают зарплату с конца сентября. Как уточнили 76.RU в региональной прокуратуре 24 октября, деньги работникам всё еще не начислили.

«По судостроительному заводу проводится проверка, предприятие ждет поступления значительного финансирования, в ближайшее время зарплата будет выплачена», — уточнили нашему порталу в надзорном ведомстве.

Как ранее рассказала читательница 76.RU, аванс должны были начислить 29 сентября, а зарплату за предыдущий месяц — 14 октября, но этого не было сделано.

«Тем, кто увольняется, также ничего не платят. Руководство отмалчивается и кормит обещаниями. Люди сидят без денег, а руководству без разницы», — пожаловалась ярославна.

На предприятии 76.RU подтвердили, что проблема с задержками зарплат существует.

«Задержка присутствует, потому что мы ждем финансирование от Министерства обороны. И на этой неделе оно уже поступит и всем будет выплачена зарплата. Насчет того, что кто-то собирается увольняться и ему что-то не оплатят, — это чушь какая-то. Потому что есть законодательство, которое мы обязаны выполнять», — рассказал 76.RU представитель Ярославского судостроительного завода.

Он также добавил, что зарплату не получили абсолютно все сотрудники завода, в том числе руководство.

Кроме того, на заводе добавили, что массовых увольнений на предприятии не произошло.