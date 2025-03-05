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Город обзор Стеллажи до потолка и узкие коридоры: что продают в ТЦ на месте популярного ярославского рынка

Стеллажи до потолка и узкие коридоры: что продают в ТЦ на месте популярного ярославского рынка

Обзор магазинов из ТК «Кресты»

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7 комментариев
Торговый комплекс «Кресты» расположен на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговый комплекс «Кресты» расположен на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговый комплекс «Кресты» расположен на Московском проспекте

Источник:

При въезде в Ярославль стоит непримечательный торговый комплекс «Кресты». Здание построили в 2014 году. Раньше на этом пяточке был обычный рынок.

Кажется, в этом месте можно отыскать любой товар: от колбас, до иностранных монет и памятников. Мы прошлись по узким коридорам торгового комплекса «Кресты» и в этом фоторепортаже покажем, что здесь продают.

Раньше на месте здания стояли ларьки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаньше на месте здания стояли ларьки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше на месте здания стояли ларьки

Источник:
При входе можно заметить лифт и табличку с названиями магазинов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри входе можно заметить лифт и табличку с названиями магазинов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При входе можно заметить лифт и табличку с названиями магазинов

Источник:
А так же кофейный автомат | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА так же кофейный автомат | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же кофейный автомат

Источник:
Узкие коридоры наполнены всяческими магазинами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУзкие коридоры наполнены всяческими магазинами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Узкие коридоры наполнены всяческими магазинами

Источник:
Сложно сказать, что именно здесь продают. Прилавки завалены различными товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСложно сказать, что именно здесь продают. Прилавки завалены различными товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сложно сказать, что именно здесь продают. Прилавки завалены различными товарами

Источник:
Есть уцененные сканворды и журналы для взрослых и детей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть уцененные сканворды и журналы для взрослых и детей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть уцененные сканворды и журналы для взрослых и детей

Источник:
Дальше стоит лавка с фруктами, орехами, овощами и специями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДальше стоит лавка с фруктами, орехами, овощами и специями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дальше стоит лавка с фруктами, орехами, овощами и специями

Источник:
Даже есть уголок для нумизмата | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже есть уголок для нумизмата | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже есть уголок для нумизмата

Источник:
Хлеб тоже продают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХлеб тоже продают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хлеб тоже продают

Источник:
В глазах рябит от количества товаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ глазах рябит от количества товаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В глазах рябит от количества товаров

Источник:
Еще один магазин специй, где можно купить тарелку для плова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще один магазин специй, где можно купить тарелку для плова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один магазин специй, где можно купить тарелку для плова

Источник:
Здесь продают семечки на развес за 90 рублей и за 180 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь продают семечки на развес за 90 рублей и за 180 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь продают семечки на развес за 90 рублей и за 180 рублей

Источник:
Довольно дешевые салаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДовольно дешевые салаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Довольно дешевые салаты

Источник:
Магазины с едой и одеждой чередуются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМагазины с едой и одеждой чередуются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Магазины с едой и одеждой чередуются

Источник:
В магазине с колбасами продается все что угодно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ магазине с колбасами продается все что угодно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В магазине с колбасами продается все что угодно

Источник:
Торговые павильоны расположены по обе стороны коридора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговые павильоны расположены по обе стороны коридора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговые павильоны расположены по обе стороны коридора

Источник:
Многие магазины не специализируются на одном сегменте товаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие магазины не специализируются на одном сегменте товаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие магазины не специализируются на одном сегменте товаров

Источник:
Летом будет прохладно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛетом будет прохладно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летом будет прохладно

Источник:
Котлеты продаются по 40-50 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКотлеты продаются по 40-50 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Котлеты продаются по 40-50 рублей

Источник:
100 грамм салата «сельдь под шубой» за 45 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU100 грамм салата «сельдь под шубой» за 45 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

100 грамм салата «сельдь под шубой» за 45 рублей

Источник:
На втором этаже торгуют памятниками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа втором этаже торгуют памятниками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже торгуют памятниками

Источник:
Небольшие площади забиты товарами до потолка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшие площади забиты товарами до потолка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшие площади забиты товарами до потолка

Источник:
Для вашего питомца тоже найдется магазин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля вашего питомца тоже найдется магазин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для вашего питомца тоже найдется магазин

Источник:
Тут же можно починить украшения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТут же можно починить украшения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тут же можно починить украшения

Источник:
На втором этаже есть ателье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа втором этаже есть ателье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже есть ателье

Источник:
Одежда продается на любой возраст | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдежда продается на любой возраст | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одежда продается на любой возраст

Источник:
Весь ассортимент прописан на входе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВесь ассортимент прописан на входе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Весь ассортимент прописан на входе

Источник:
Здесь можно провести много времени в поисках нужной вещи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь можно провести много времени в поисках нужной вещи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно провести много времени в поисках нужной вещи

Источник:
Из-за небольших площадей продавцы стараются вывесить весь товар на стеллажи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за небольших площадей продавцы стараются вывесить весь товар на стеллажи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за небольших площадей продавцы стараются вывесить весь товар на стеллажи

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ПО ТЕМЕ
Торговля Магазин Продукты Продуктовый магазин Торговый комплекс
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Комментарии
7
Гость
1 час
Похоже совсем дела плохи в торговле, обеднел народ.
Гость
41 минута
а где реклама зоомагазина и онлайн трейд, не проплатили что-ли?
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