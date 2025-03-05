Стеллажи до потолка и узкие коридоры: что продают в ТЦ на месте популярного ярославского рынка

При въезде в Ярославль стоит непримечательный торговый комплекс «Кресты». Здание построили в 2014 году. Раньше на этом пяточке был обычный рынок.

Кажется, в этом месте можно отыскать любой товар: от колбас, до иностранных монет и памятников. Мы прошлись по узким коридорам торгового комплекса «Кресты» и в этом фоторепортаже покажем, что здесь продают.