Люди работают там десятилетиями: что сейчас с Центральным рынком, от которого избавляется город

Люди работают там десятилетиями: что сейчас с Центральным рынком, от которого избавляется город

Фоторепортаж с самого известного ярославского базара

419
Показываем центральный рынок в Ярославле, который хотят продать

Показываем центральный рынок в Ярославле, который хотят продать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральный рынок в Ярославле планируют продать в частные руки. Новый хозяин может переделать территорию под кафе и рестораны. Торговые ряды посещают не только ярославцы, но и туристы. Рынок — место, где приезжие могут закупиться сувенирами и местной продукцией.

«Туристы хотят на Центральный рынок. Им интересно пообщаться, поговорить. Рынок — он для общения. Мы дружим с людьми. Постоянные покупатели предпочтут рынок и торговым центрам, и маркетплейсам. Это всё нужно было давно в порядок привести, сделать почище, покрасивее. Что тут сделают? Стоянку или ресторан? Для кого? Зимой у нас туристов очень мало», — рассказала предпринимательница Эльвира.

Что говорят продавцы с рынка

Центральный рынок в Ярославле кажется забытым: старые прилавки, худая крыша, ларьки, которым явно не один десяток лет. В этом фоторепортаже показываем, как сейчас выглядит Центральный рынок.

Вход на рынок через арку

Вход на рынок через арку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре торговой площади стоят несколько кресел и пустые стеллажи

В центре торговой площади стоят несколько кресел и пустые стеллажи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В торговых рядах на улице продают в основном одежду и текстиль

В торговых рядах на улице продают в основном одежду и текстиль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обуви здесь навалом

Обуви здесь навалом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Прилавок просто убрали

Прилавок просто убрали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие продавцы слоняются по рынку в ожидании клиентов

Многие продавцы слоняются по рынку в ожидании клиентов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Строительные леса привычны глазу

Строительные леса привычны глазу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно найти самые необычные вешалки

Здесь можно найти самые необычные вешалки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вывески из нулевых

Вывески из нулевых

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Голуби могут находиться в самых неожиданных местах

Голуби могут находиться в самых неожиданных местах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Крышу делают из чего попало

Крышу делают из чего попало

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые закоулки пустеют

Некоторые закоулки пустеют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри центрального павильона торгуют продуктами

Внутри центрального павильона торгуют продуктами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На прилавках лежат овощи, мясо, молочные продукты

На прилавках лежат овощи, мясо, молочные продукты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Состояние рынка оставляет желать лучшего

Состояние рынка оставляет желать лучшего

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть плитки потрескалась

Часть плитки потрескалась

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Грустно, что прилавки на таком рынке покрываются пылью

Грустно, что прилавки на таком рынке покрываются пылью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но люди продолжают посещать рынок

Но люди продолжают посещать рынок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Большинство — постоянные покупатели

Большинство — постоянные покупатели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У каждого продавца есть покупатели, которые приходят только к нему

У каждого продавца есть покупатели, которые приходят только к нему

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что нужно сделать с Центральным рынком

Закрыть, отремонтировать и открыть заведения
Оставить. Пусть живет дальше
Сделать ремонт и поддержать торговлю
Свой вариант напишу в комментарии
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Рынок Центральный рынок
Комментарии
15
Гость
52 минуты
Рынка больше не будет , мытный стал убытным , теперь его снесут и у всех появится радость на лице
Гость
25 минут
Позорище Ярославским Властям, которые нас продали в рабство
Читать все комментарии
