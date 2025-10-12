Люди работают там десятилетиями: что сейчас с Центральным рынком, от которого избавляется город

Центральный рынок в Ярославле планируют продать в частные руки. Новый хозяин может переделать территорию под кафе и рестораны . Торговые ряды посещают не только ярославцы, но и туристы. Рынок — место, где приезжие могут закупиться сувенирами и местной продукцией.

«Туристы хотят на Центральный рынок. Им интересно пообщаться, поговорить. Рынок — он для общения. Мы дружим с людьми. Постоянные покупатели предпочтут рынок и торговым центрам, и маркетплейсам. Это всё нужно было давно в порядок привести, сделать почище, покрасивее. Что тут сделают? Стоянку или ресторан? Для кого? Зимой у нас туристов очень мало», — рассказала предпринимательница Эльвира.