НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 750мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,67
EUR 92,95
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Накроет грозой с градом
Где остались места в 10-е классы
Стоит ли брать ипотеку
Где искать ягоды
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Викторина для ярославцев
Девушка выпала из окна
Открыл бизнес с глухой деревне
Город В Ярославской области начали капитальный ремонт канализационных сетей за 1,3 млрд

В Ярославской области начали капитальный ремонт канализационных сетей за 1,3 млрд

Где обновят трубы

293
3 комментария
В Ярославской области отремонтируют канализационные сети | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области отремонтируют канализационные сети | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области отремонтируют канализационные сети

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ростове Великом Ярославской области начали капитальный ремонт канализационных сетей вдоль озера Неро. По словам губернатора Михаила Евраева, на проект направят 1,3 млрд рублей. До конца 2026 года планируют отремонтировать 4,6 километра сетей.

«Сейчас подрядчик бурит скважины и готовит котлованы для прокладки труб. Параллельно строим в Ростове Великом и другие объекты водоотведения. Так, идет прокладка коллектора от улицы Ленинградской до новых очистных сооружений канализации. Также возводим канализационную насосную станцию в 3-м микрорайоне», — рассказал глава региона.

Как объяснил Михаил Евраев, оба объекта вошли в федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий». По планам на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Ярославской области в ближайшие годы выделять больше трех млрд рублей.

Жители Ростова Великого не один раз жаловались на состояние коммунальной системы. В 2023 году из-за прорыва цокольный этаж дома наполнился нечистотами из центральной канализации.

Из-за прорывов на сетях ростовцы также не единожды оставались без отопления в холода. Еще в 2022 году губернатор Михаил Евраев сообщал, что меняться будут и инженерные коммуникации, и сети водоснабжения и водоотведения. Но предупреждал, что сделать все сразу не получится из-за дороговизны работ.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Канализационные сети Ростов Великий Губернатор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Что опять? Дети чиновников хотят красивой жизни? Готов спорить с кем угодно что откаты будут!
Гость
1 час
Волгу уже очистили?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление