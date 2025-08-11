В Ярославской области начали капитальный ремонт канализационных сетей за 1,3 млрд

В Ярославской области отремонтируют канализационные сети Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ростове Великом Ярославской области начали капитальный ремонт канализационных сетей вдоль озера Неро. По словам губернатора Михаила Евраева, на проект направят 1,3 млрд рублей. До конца 2026 года планируют отремонтировать 4,6 километра сетей.

«Сейчас подрядчик бурит скважины и готовит котлованы для прокладки труб. Параллельно строим в Ростове Великом и другие объекты водоотведения. Так, идет прокладка коллектора от улицы Ленинградской до новых очистных сооружений канализации. Также возводим канализационную насосную станцию в 3-м микрорайоне», — рассказал глава региона.

Как объяснил Михаил Евраев, оба объекта вошли в федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий». По планам на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Ярославской области в ближайшие годы выделять больше трех млрд рублей.

Жители Ростова Великого не один раз жаловались на состояние коммунальной системы. В 2023 году из-за прорыва цокольный этаж дома наполнился нечистотами из центральной канализации.