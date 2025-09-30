НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 772мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,87
EUR 97,14
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ярославский бренд покорил Россию
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Прервется телевещание. Когда
Скончалась пострадавшая в пожаре
Новый ТЦ
Афиша концертов
Город «Площадь льда 2000 квадратных метров»: в Ярославской области откроют огромный каток на берегу озера

«Площадь льда 2000 квадратных метров»: в Ярославской области откроют огромный каток на берегу озера

Где его планируют расположить

824
В Ярославской области откроют огромный каток на берегу озера | Источник: Ростовский район / Vk.comВ Ярославской области откроют огромный каток на берегу озера | Источник: Ростовский район / Vk.com

В Ярославской области откроют огромный каток на берегу озера

Источник:

Ростовский район / Vk.com

В Ростове Великом Ярославской области зимой 2025 года планируют открыть огромный каток на берегу озера Неро. Об этом рассказал глава муниципального округа Андрей Шатский.

Каток расположат на территории Городского сада. Как рассказал Андрей Шатский, идею одобрили на региональном уровне.

«Переносим географию проката ближе к набережной озера, площадь льда две тысячи квадратных метров, по аналогии с прошлыми годами — теплые раздевалки, пункт проката коньков, новогодняя ярмарка, праздничная иллюминация и освещение, видеоэкран с трансляцией и музыкальное сопровождение», — рассказал Андрей Шатский.

Как отметил глава Ростовского округа, в прошлом году каток посетили больше 50 тысяч человек.

Как будет выглядеть каток | Источник: Ростовский район / Vk.comКак будет выглядеть каток | Источник: Ростовский район / Vk.com
Его построят на берегу Неро | Источник: Ростовский район / Vk.comЕго построят на берегу Неро | Источник: Ростовский район / Vk.com
Каток будет расположен на территории Городского сада | Источник: Ростовский район / Vk.comКаток будет расположен на территории Городского сада | Источник: Ростовский район / Vk.com
+2
На территории будет пункт проката коньков | Источник: Ростовский район / Vk.comНа территории будет пункт проката коньков | Источник: Ростовский район / Vk.com
Объект появится зимой | Источник: Ростовский район / Vk.comОбъект появится зимой | Источник: Ростовский район / Vk.com

В предыдущем сезоне каток «Ледяная сказка» в Ростове Великом работал до 23 марта.

В Ярославле на Советской площади был открыт главный каток. Мы публиковали подробный обзор на него в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Каток Ростов Великий Неро
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
54 минуты
"Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено, но некоторые российские регионы назначают такие выплаты за счет своего бюджета, они, в частности, предусмотрены в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике". Ой, кому же в Яроблости есть такие выплаты за счет бюджета. Здесь важнее людей - пластиковые мишки.
Гость
39 минут
Медицины нет, образования нет, инженерные сети ЖКХ на 80% изношены....а мы катки открываем, медведей лепим и подсветку фигачим..... Потемкинская деревня, а не область....вымираем, зато с подсветкой и катком...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление