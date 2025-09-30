«Площадь льда 2000 квадратных метров»: в Ярославской области откроют огромный каток на берегу озера

В Ярославской области откроют огромный каток на берегу озера Источник: Ростовский район / Vk.com

В Ростове Великом Ярославской области зимой 2025 года планируют открыть огромный каток на берегу озера Неро. Об этом рассказал глава муниципального округа Андрей Шатский.

Каток расположат на территории Городского сада. Как рассказал Андрей Шатский, идею одобрили на региональном уровне.

«Переносим географию проката ближе к набережной озера, площадь льда две тысячи квадратных метров, по аналогии с прошлыми годами — теплые раздевалки, пункт проката коньков, новогодняя ярмарка, праздничная иллюминация и освещение, видеоэкран с трансляцией и музыкальное сопровождение», — рассказал Андрей Шатский.

Как отметил глава Ростовского округа, в прошлом году каток посетили больше 50 тысяч человек.

В предыдущем сезоне каток «Ледяная сказка» в Ростове Великом работал до 23 марта.