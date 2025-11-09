В Ярославле ищут подрядчика, который за 26 млн рублей благоустроит территорию у модульной поликлиники

В Ярославле ищут подрядчика для благоустройства территории, прилегающей к модульной поликлинике на улице Гоголя. За работы подрядчику готовы заплатить 26,8 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «ЕИС Закупки» 7 ноября.
Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет заасфальтировать территорию поликлиники, установить ограждение, уличное освещение, скамейки и урны. Также он должен будет провести озеленение территории — в том числе высадить живую изгородь из туй и кустов можжевельника, засеять газон. На выполнение работ дается 170 календарных дней.
«Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 3 (три) года», — уточняется в проекте контракта.
Итоги торгов подведут 24 ноября 2025 года.
Ранее губернатор Михаил Евраев сообщил, что поликлинику откроют в первом квартале 2026 года. Сразу после новогодних праздников в здании начнут расставлять оборудование и получать лицензию.
Кто строит поликлинику
Подрядчиком выступает ООО «Алгоритм». Компания была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства.
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах.
По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.
Пока ведутся работы по строительству поликлиники. По словам Михаила Евраева, в ноябре подрядчик полностью закроет строительный контур, а затем начнет внутреннюю отделку. Одновременно бригады частично благоустроят территорию. Также рассматривается вариант расширения парковки, чтобы мест хватало для машин сотрудников и посетителей поликлиники.
Напомним, что модульную поликлинику на улице Гоголя начали строить из-за экстренного закрытия медучреждения на Московском проспекте. Историческое здание признали аварийным и решили продать. По контракту поликлинику должны были открыть в конце 2024 года, но сроки сдвинулись из-за срыва поставки конструкции со стороны завода-изготовителя. Общая стоимость проекта — 444 миллиона рублей.