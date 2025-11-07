«Оставляет желать лучшего»: когда планируют открыть новую поликлинику в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, когда планируется открытие новой модульной поликлиники на улице Гоголя во Фрунзенском районе Ярославля. По его словам, после новогодних праздников в здании начнут расставлять оборудование, будет получена лицензия.
«Рассчитываем, что в первом квартале следующего года поликлиника откроет свои двери для пациентов», — уточнил глава региона.
Пока ведутся работы по строительству поликлиники. По словам Михаила Евраева, в ноябре подрядчик полностью закроет строительный контур, а затем начнет внутреннюю отделку. Одновременно бригады частично благоустроят территорию. Также рассматривается вариант расширения парковки, чтобы мест хватало под машины сотрудников и посетителей поликлиники.
«Внешний вид здания пока оставляет желать лучшего, но работы ведутся полным ходом», — уточнил губернатор.
На объекте будут работать около 100 специалистов.
«Все строительно-монтажные работы должны быть завершены в этом году. Уже закуплено современное диагностическое оборудование, в том числе маммограф, компьютерный томограф и рентген-аппарат», — уточнил глава региона.
Кто занимается строительством поликлиники
Подрядчиком выступает ООО «Алгоритм». Компания была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства.
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах.
По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.
Новую модульную поликлинику начали строить из-за экстренного закрытия медучреждения на Московском проспекте. Историческое здание признали аварийным и решили продать. По контракту поликлинику должны были открыть в конце 2024 года, но сроки сдвинулись из-за срыва поставки конструкции со стороны завода-изготовителя.. Общая стоимость проекта 444 миллиона рублей.
В конце лета на место выезжали сотрудники прокуратуры. Тогда руководителю компании-подрядчика объявили предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.