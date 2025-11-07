«Оставляет желать лучшего»: когда планируют открыть новую поликлинику в Ярославле

Подрядчиком выступает ООО «Алгоритм». Компания была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства.

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах.

По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.