«Оставляет желать лучшего»: когда планируют открыть новую поликлинику в Ярославле

«Оставляет желать лучшего»: когда планируют открыть новую поликлинику в Ярославле

Сроки по завершению объекта на улице Гоголя уже переносились

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, когда планируется открытие новой модульной поликлиники на улице Гоголя во Фрунзенском районе Ярославля. По его словам, после новогодних праздников в здании начнут расставлять оборудование, будет получена лицензия.

«Рассчитываем, что в первом квартале следующего года поликлиника откроет свои двери для пациентов», — уточнил глава региона.

Пока ведутся работы по строительству поликлиники. По словам Михаила Евраева, в ноябре подрядчик полностью закроет строительный контур, а затем начнет внутреннюю отделку. Одновременно бригады частично благоустроят территорию. Также рассматривается вариант расширения парковки, чтобы мест хватало под машины сотрудников и посетителей поликлиники.

«Внешний вид здания пока оставляет желать лучшего, но работы ведутся полным ходом», — уточнил губернатор.

На объекте будут работать около 100 специалистов.

«Все строительно-монтажные работы должны быть завершены в этом году. Уже закуплено современное диагностическое оборудование, в том числе маммограф, компьютерный томограф и рентген-аппарат», — уточнил глава региона.

Кто занимается строительством поликлиники

Подрядчиком выступает ООО «Алгоритм». Компания была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства.

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах.

По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.

Новую модульную поликлинику начали строить из-за экстренного закрытия медучреждения на Московском проспекте. Историческое здание признали аварийным и решили продать. По контракту поликлинику должны были открыть в конце 2024 года, но сроки сдвинулись из-за срыва поставки конструкции со стороны завода-изготовителя.. Общая стоимость проекта 444 миллиона рублей.

В конце лета на место выезжали сотрудники прокуратуры. Тогда руководителю компании-подрядчика объявили предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

Алина Сардекова
