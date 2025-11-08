НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Город Почему в Ярославской области пропал мобильный интернет: ответ властей

Почему в Ярославской области пропал мобильный интернет: ответ властей

Жители пожаловались на проблемы со связью

Утром 8 ноября ярославцы пожаловались в соцсетях на отсутствие мобильного интернета. Некоторые сообщали, что у них наблюдаются проблемы и с сотовой связью.

«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — дало пояснения Министерство региональной безопасности Ярославской области в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Напомним, ночью 6 ноября в Ярославской области объявлялась беспилотная опасность. Власти пояснили, что при действии такого предупреждения вводится режим свободного посещения детских садов, школ и колледжей. Родители могут самостоятельно принять решение о посещении ребенком учебного учреждения, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию. Вопросы по поводу посещения вузов студентами и рабочих мест взрослыми должен решаться на уровне самого учреждения или организации.

