Почему в Ярославской области пропал мобильный интернет: ответ властей

Власти Ярославской области объяснили проблемы с мобильным интернетом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 8 ноября ярославцы пожаловались в соцсетях на отсутствие мобильного интернета. Некоторые сообщали, что у них наблюдаются проблемы и с сотовой связью.

«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — дало пояснения Министерство региональной безопасности Ярославской области в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.