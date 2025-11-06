«Соблюдайте спокойствие»: ночью в Ярославской области объявляли беспилотную опасность

В регионе была объявлена беспилотная опасность Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью 6 ноября в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом в 03:41 сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — предупредил глава региона.

Также в 02:46 закрывали для полетов аэропорт в Туношне. По данным Росавиации, его открыли в 07:45.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — сообщил Михаил Евраев.

Он также уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме.