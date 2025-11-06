На работу и в вуз можно не ходить? Ярославцам рассказали, как поступать при беспилотной опасности

Ярославцам рассказали, как поступать с работой и учебой при объявлении беспилотной опасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославской области ответили на вопросы жителей, как поступать при объявлении беспилотной опасности. В частности, людей интересовало, нужно идти ли на работу и на учебу в вуз, если опубликовано такое предупреждение.

«Что делать в такой ситуации? Идти на работу или ждать отбоя тревоги?», — спросили жители в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области пояснили, что для получения информации по посещению рабочего места нужно обратиться к своему работодателю.

Также власти дали разъяснения для тех, кто учится.

Ранее губернатор сообщал, что в период действия предупреждения о беспилотной опасности в Ярославской области вводится режим свободного посещения детских садов, школ и колледжей.

«Родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Также всегда при возникновении этой угрозы режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей», — пояснил Михаил Евраев.

Оставался вопрос про вузы.

«При распространении этого режима на образовательные организации высшего образования региона дополнительная информация будет доведена со стороны администраций вузов», — уточнили в Министерстве социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области.