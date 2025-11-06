НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 753мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,19
EUR 93,51
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
«Умные решения» в недвижимости
Пропал музейный кот Василий
Продают легендарный недострой
Афиша на ноябрь
Скандал из-за детских костюмов
Последствия атаки БПЛА
Отработки для студентов-медиков
Город Атаки БПЛА На работу и в вуз можно не ходить? Ярославцам рассказали, как поступать при беспилотной опасности

На работу и в вуз можно не ходить? Ярославцам рассказали, как поступать при беспилотной опасности

Комментарий властей

507
Ярославцам рассказали, как поступать с работой и учебой при объявлении беспилотной опасности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцам рассказали, как поступать с работой и учебой при объявлении беспилотной опасности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцам рассказали, как поступать с работой и учебой при объявлении беспилотной опасности

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославской области ответили на вопросы жителей, как поступать при объявлении беспилотной опасности. В частности, людей интересовало, нужно идти ли на работу и на учебу в вуз, если опубликовано такое предупреждение.

«Что делать в такой ситуации? Идти на работу или ждать отбоя тревоги?», — спросили жители в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области пояснили, что для получения информации по посещению рабочего места нужно обратиться к своему работодателю.

Также власти дали разъяснения для тех, кто учится.

Ранее губернатор сообщал, что в период действия предупреждения о беспилотной опасности в Ярославской области вводится режим свободного посещения детских садов, школ и колледжей.

«Родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Также всегда при возникновении этой угрозы режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей», — пояснил Михаил Евраев.

Оставался вопрос про вузы.

«При распространении этого режима на образовательные организации высшего образования региона дополнительная информация будет доведена со стороны администраций вузов», — уточнили в Министерстве социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области.

Напомним, ночью 6 ноября в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Предупреждение начало действовать с 03:41. В 06:40 был объявлен отбой.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Работа Учеба Беспилотная опасность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Если на усмотрение работодателя - значит на работу идти так как законом обратное не установлено, иначе бы сослались в ответе на статью закона. Ну и почему прямо не написать об этом?
с++
1 час
а чем отличается беспилотник от беспиотницы? от кого исходит больше опасности?
Читать все комментарии
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление