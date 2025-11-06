В Ярославле отреставрируют бывшую табачную фабрику. Что там может появиться

В Ярославле выдали разрешение на реставрацию бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» на улице Победы. Об этом сообщил главный архитектор города Артем Цымбалов.
«Выдали разрешение на приспособление для современного использования объекта местного наследия производственной табачной фабрики Дунаевых», — уточнил он.
Осенью 2025 года на объекте начались работы. Фасад здания закрыли строительными лесами. Как тогда сообщил 76.RU один из собственников объекта Роман Галагаев, проводятся работы по обновлению фасада.
«Мы приводим в порядок здание. Это будет общественно-деловое пространство. А как именно оно будет использоваться, мы пока точно сказать не можем. Там могут расположиться точки сферы услуг, могут быть кафешки. Вполне возможно и какие-нибудь производства. Посмотрим, что разрешено в соответствии с зонами охраны», — сообщил в беседе с 76.RU Роман Галагаев.
История бывшей табачной фабрики
У ярославской табачной фабрики многовековая история. Ее основал еще в 1850 году крестьянин из Угличского уезда Николай Дунаев. В 1878 году в честь победы в русско-турецкой войне фабрику назвали «Балканской звездой», и долгое время она была известна под этим именем.
В 2008 году фабрику выкупила международная британская компания Imperial Tobacco. Вплоть до 2017 года здесь продолжали производить табачную продукцию, но из-за роста акцизов и экономических трудностей фирма сначала сократила объемы и персонал, а потом полностью закрыла производство.
В 2021 году фабрику приобрела строительная компания «ЭКО», принадлежащая семье Галагаевых — известным ярославским предпринимателям. Владимир Галагаев еще в советские годы возглавлял производство «Балканская звезда», позже стал его владельцем и в 2004 году продал бизнес, вложив средства в строительство гостиницы «Ринг Премьер Отель» на улице Свободы.
Что известно про компанию ООО «ЭКО»
Компания ООО «ЭКО» принадлежит ярославской семье бизнесменов Галагаевых. Фирма была образована в 2004 году, основная сфера деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. По 33% от организации принадлежат братьям Ивану и Роману Галагаевым, по 16,5 % — их третьему брату Илье и его сыну Владимиру. И только 1% — старшему Галагаеву — Владимиру.
По данным «Контур.Фокус», на конец 2024 года выручка составила 2,7 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 756,4 миллиона.
Галагаевы — одна из известнейших династий в Ярославле. Помимо ООО «ЭКО» семье принадлежит строительная компания «Золотое кольцо», городской торгово-выставочный центр «Старый город» на Большой Октябрьской и гостиница «Ринг Премьер Отель».
Спустя несколько лет простоя, в 2023 году, ООО «ЭКО» во главе с Галагаевым-старшим подписало на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с губернатором Михаилом Евраевым о комплексном развитии территории бывшей табачной фабрики.
Компания «ЭКО» в качестве инвестора планирует привлечь в реализацию проекта не менее 4,5 миллиарда рублей и создать 200 новых рабочих мест.
