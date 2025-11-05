Как ярославцам узнать информацию о бомбоубежищах: ответ мэрии

Ярославцам рассказали, где узнать информацию о бомбоубежищах. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на соответствующие вопросы жителей в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.
В мэрии пояснили, что информация о защитных сооружениях гражданской обороны города занесена в журнал учета таких объектов.
«Управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии Ярославля по запросам организаций и жителей предоставляется информация о месте расположения и вместимости ближайших защитных сооружений и помещений подземного пространства, расположенных в радиусе до 1000 метров от объекта», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Данную информацию можно получить в администрации своего района.
Напомним, ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев публиковал порядок действий жителей при беспилотной опасности. Рекомендовано следующее:
если вы в комнате — зашторьте окна и отойдите от них. Безопаснее находиться в помещении без окон. Если на улице — покиньте открытые участки и транспорт, укройтесь в ближайшем здании;
при выявлении пролета беспилотников незамедлительно сообщайте по телефону 112 или через приложение «Радар.НФ»;
запрещается приближаться к дрону, пытаться его сбить или пользоваться рядом с ним средствами связи;
при обнаружении фрагментов беспилотников ни в коем случае не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.