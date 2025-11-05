НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 757мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Последствия атаки БПЛА
Кому можно оформить ипотеку
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для студентов-медиков
В ДТП пострадали двое полицейских
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Город Атаки БПЛА Как ярославцам узнать информацию о бомбоубежищах: ответ мэрии

Как ярославцам узнать информацию о бомбоубежищах: ответ мэрии

Где хранятся эти данные

738
Ярославцам рассказали, где узнать информацию о бомбоубежищах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцам рассказали, где узнать информацию о бомбоубежищах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцам рассказали, где узнать информацию о бомбоубежищах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцам рассказали, где узнать информацию о бомбоубежищах. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на соответствующие вопросы жителей в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

В мэрии пояснили, что информация о защитных сооружениях гражданской обороны города занесена в журнал учета таких объектов.

«Управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии Ярославля по запросам организаций и жителей предоставляется информация о месте расположения и вместимости ближайших защитных сооружений и помещений подземного пространства, расположенных в радиусе до 1000 метров от объекта», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Данную информацию можно получить в администрации своего района.

Напомним, ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев публиковал порядок действий жителей при беспилотной опасности. Рекомендовано следующее:

  • если вы в комнате — зашторьте окна и отойдите от них. Безопаснее находиться в помещении без окон. Если на улице — покиньте открытые участки и транспорт, укройтесь в ближайшем здании;

  • при выявлении пролета беспилотников незамедлительно сообщайте по телефону 112 или через приложение «Радар.НФ»;

  • запрещается приближаться к дрону, пытаться его сбить или пользоваться рядом с ним средствами связи;

  • при обнаружении фрагментов беспилотников ни в коем случае не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Бомбоубежище
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Не нашел ответа на вопрос, где убежище?!?!?
Гость
46 минут
Так, чего не рассказали о том где эти бомбоубежища, а только о том где получить эту информацию?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление