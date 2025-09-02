Займет больше 200 тысяч квадратных метров: в Ярославле отдают огромный участок под новый микрорайон

В Ярославле хотят построить новый микрорайон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти объявили аукцион на право заключение договора о комплексном развитии территории во Фрунзенском районе. Новый микрорайон должен появиться в районе будущей улицы Купца Светешникова и улиц Суздальской, Доронина и Пожарского.

Указано, что площадь территории — 259 тысяч 981 квадратный метр. То есть, под застройку отдают больше 25 гектаров земли.

Судя по проекту договора, на участке должны появиться дома высотой до восьми и 18-ти этажей. При этом часть квартир застройщик должен будет отдать городу.

«Договор предполагает, в числе прочих обязательств застройщика, предоставление в муниципальную собственность 45 квартир, строительство детского сада на 330 мест и проектирование двух дошкольных учреждений и одной общеобразовательной школы в установленный десятилетний срок реализации проекта», — говорится на сайте мэрии Ярославля.

Также в документе указано, что застройщик должен будет передать городу нежилое помещение площадью не меньше 50 квадратных метров. Там хотят разместить участковый пункт полиции.

Новый микрорайон должен появиться на выделенной территории Источник: мэрия Ярославля

Также по проекту должно быть предусмотрено размещение детских садов на 220 мест, 280 мест и 330 мест. Также должна быть построена школа на 1280 мест.

В документе указано, что в новом микрорайоне должны появиться помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, магазины с продовольственными и непродовольственными товарами, приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты.

Договор будет заключаться на 10 лет. Начальная цена аукциона — 233 миллиона 752 тысячи 639 рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 1 по 30 сентября. Торги пройдут 2 октября.