Займет больше 200 тысяч квадратных метров: в Ярославле отдают огромный участок под новый микрорайон

В Ярославле власти объявили аукцион на право заключение договора о комплексном развитии территории во Фрунзенском районе. Новый микрорайон должен появиться в районе будущей улицы Купца Светешникова и улиц Суздальской, Доронина и Пожарского.
Указано, что площадь территории — 259 тысяч 981 квадратный метр. То есть, под застройку отдают больше 25 гектаров земли.
Судя по проекту договора, на участке должны появиться дома высотой до восьми и 18-ти этажей. При этом часть квартир застройщик должен будет отдать городу.
«Договор предполагает, в числе прочих обязательств застройщика, предоставление в муниципальную собственность 45 квартир, строительство детского сада на 330 мест и проектирование двух дошкольных учреждений и одной общеобразовательной школы в установленный десятилетний срок реализации проекта», — говорится на сайте мэрии Ярославля.
Также в документе указано, что застройщик должен будет передать городу нежилое помещение площадью не меньше 50 квадратных метров. Там хотят разместить участковый пункт полиции.
Также по проекту должно быть предусмотрено размещение детских садов на 220 мест, 280 мест и 330 мест. Также должна быть построена школа на 1280 мест.
В документе указано, что в новом микрорайоне должны появиться помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, магазины с продовольственными и непродовольственными товарами, приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты.
Договор будет заключаться на 10 лет. Начальная цена аукциона — 233 миллиона 752 тысячи 639 рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 1 по 30 сентября. Торги пройдут 2 октября.
В августе власти уже объявляли аукцион на право заключения договора о комплексном развитии этого участка. А изначально постановление о выделении площади на улице Купца Светешникова под комплексное развитие было подписано мэром еще в феврале 2025 года.