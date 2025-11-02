Обещают доделать в ноябре: показываем, как изменилась площадь Труда в Ярославле спустя полгода ремонта

Работы планируют закончить в ноябре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля заявили, что работы на площади Труда близятся к концу. Поиск подрядчика для благоустройства площади Труда в Ярославле начался еще в феврале 2025 года.

Тогда стало известно, что власти готовы потратить на работы 65 миллионов 832 тысячи рублей. Работы над благоустройством начались в мае 2025 года. Изначально завершить работы планировали к концу лета 2025 года, но после сроки перенесли на 30 сентября, а потом на ноябрь.

Весной рабочие проложили подземное электричество и подготовили основание для укладки новой плитки. Тогда же на площади появился большой экран.

Что известно о подрядчике Узнать «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы. В июле 2025 года задержали экс-главу компании — Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Про скандальные проекты подрядчика читайте по ссылке.

Сейчас площадь Труда, по заявлению властей, находится на финальном этапе благоустройства:

«Устанавливают современные фонарные столбы, которые сделают прогулки по вечерам комфортнее. Также подрядчик установил скамейки, урны и клумбы с мобильным озеленением».



В этом материале показываем, как сейчас выглядит благоустроенная площадь.

По обе стороны от экрана установили клумбы и скамейки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На экране транслируются матчи «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так экран выглядит с обратной стороны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы тестируют новую плитку на площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вдоль площади тоже установили клумбы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На некоторых участках устанавливают остатки плитки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще чуть-чуть и площадь будет завершена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Строительные вагоны пока не убрали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU