Город Обещают доделать в ноябре: показываем, как изменилась площадь Труда в Ярославле спустя полгода ремонта

Обещают доделать в ноябре: показываем, как изменилась площадь Труда в Ярославле спустя полгода ремонта

Власти рассказали про благоустройство на объекте

280
Работы планируют закончить в ноябре

Работы планируют закончить в ноябре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля заявили, что работы на площади Труда близятся к концу. Поиск подрядчика для благоустройства площади Труда в Ярославле начался еще в феврале 2025 года.

Тогда стало известно, что власти готовы потратить на работы 65 миллионов 832 тысячи рублей. Работы над благоустройством начались в мае 2025 года. Изначально завершить работы планировали к концу лета 2025 года, но после сроки перенесли на 30 сентября, а потом на ноябрь.

Весной рабочие проложили подземное электричество и подготовили основание для укладки новой плитки. Тогда же на площади появился большой экран.

Что известно о подрядчике

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области.

На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.

В июле 2025 года задержали экс-главу компании — Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Про скандальные проекты подрядчика читайте по ссылке.

Сейчас площадь Труда, по заявлению властей, находится на финальном этапе благоустройства:

«Устанавливают современные фонарные столбы, которые сделают прогулки по вечерам комфортнее. Также подрядчик установил скамейки, урны и клумбы с мобильным озеленением».

В этом материале показываем, как сейчас выглядит благоустроенная площадь.

По обе стороны от экрана установили клумбы и скамейки

По обе стороны от экрана установили клумбы и скамейки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На экране транслируются матчи «Локомотива»

На экране транслируются матчи «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так экран выглядит с обратной стороны

Так экран выглядит с обратной стороны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы тестируют новую плитку на площади

Ярославцы тестируют новую плитку на площади

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вдоль площади тоже установили клумбы

Вдоль площади тоже установили клумбы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На некоторых участках устанавливают остатки плитки

На некоторых участках устанавливают остатки плитки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще чуть-чуть и площадь будет завершена

Еще чуть-чуть и площадь будет завершена

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Строительные вагоны пока не убрали

Строительные вагоны пока не убрали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как думаете, закончат ли благоустройство в ноябре?

Да, скоро площадь будет готова
Нет, сроки опять перенесут
Свое мнение напишу в комментариях
Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
практикант
Площадь Труда Благоустройство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
18 минут
Посмотрел - ничего по сути и не изменилось. Закатали площадь в плитку, поставили клумбы. Ну экран еще. Все.
Гость
18 минут
А на экране транслируются не только матчи Локомотива. Экран используется в эфире ЯПервого в утренней программе. Но вы об этом не напишете - "реклама" же.
Читать все комментарии
