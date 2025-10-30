В Ярославле с 1 января вырастет плата за детский сад. Публикуем новые тарифы

В Ярославле поднимут плату за садик Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле с 1 января 2026 года повысится плата за детский сад. Приказ об этом подписал департамент образования мэрии 29 октября.

Согласно документу, плата в группах с пребыванием 8–10 часов вырастет на 8 рублей в день — со 156 до 164 рублей. На такую же сумму подорожает пребывание в течение 10,5 часа — плата увеличится со 165 до 173 рублей. За 12-часовое пребывание рост составит 10 рублей — со 196 до 206 рублей.

В приказе уточняется, что новые тарифы устанавливаются в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и рекомендациями Министерства образования Ярославской области. При этом льготы для отдельных категорий граждан (в том числе для многодетных семей, детей-сирот и детей с инвалидностью) сохраняются.