В Ярославле студентов колледжа отпустили домой из-за эвакуации. Видео

В Ярославле студентов колледжа отпустили домой из-за эвакуации. Видео

В полиции прокомментировали инцидент

593
Почему эвакуировали колледж в Ярославле

Почему эвакуировали колледж в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

Стали известны подробности эвакуации колледжа управления и профессиональных технологий (ЯКУиПТ) на Тутаевском шоссе, 31а в Брагине. По данным 76.RU, днем 30 октября учащихся и сотрудников вывели из здания после сообщения об опасном предмете, который якобы находился в учебном заведении.

На месте работали сотрудники полиции и Росгвардии.

«В ходе обследования помещений учебного заведения опасных предметов не обнаружено», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Десятки студентов вывели за пределы территории колледжа

Источник:

читатель 76.RU

В колледже 76.RU уточнили, что эвакуация прошла спокойно, а студентов 30 октября освободили от занятий.

«Основную массу отпустили домой, потому что они замерзли. Кого-то смогли одеть, кого-то в общежитие увели, а кто-то подзамерз, поэтому отпустили домой. Завтра выйдем на уроки, всё будет нормально», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЯКУиПТ Светлана Фомичева.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
