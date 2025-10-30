В Ярославле студентов колледжа отпустили домой из-за эвакуации. Видео

Стали известны подробности эвакуации колледжа управления и профессиональных технологий (ЯКУиПТ) на Тутаевском шоссе, 31а в Брагине. По данным 76.RU, днем 30 октября учащихся и сотрудников вывели из здания после сообщения об опасном предмете, который якобы находился в учебном заведении.
На месте работали сотрудники полиции и Росгвардии.
«В ходе обследования помещений учебного заведения опасных предметов не обнаружено», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
В колледже 76.RU уточнили, что эвакуация прошла спокойно, а студентов 30 октября освободили от занятий.
«Основную массу отпустили домой, потому что они замерзли. Кого-то смогли одеть, кого-то в общежитие увели, а кто-то подзамерз, поэтому отпустили домой. Завтра выйдем на уроки, всё будет нормально», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЯКУиПТ Светлана Фомичева.