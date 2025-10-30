НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,47
EUR 92,25
Эвакуировали колледж
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Погода на выходные
«Умные решения» в недвижимости
Скандал из-за качества питания в школах
Переезжает факультет крупного вуза
Набирают добровольцев для охраны НПЗ
Две новые дороги
Объединение колледжей
Происшествия В Ярославле эвакуировали колледж. Что случилось

В Ярославле эвакуировали колледж. Что случилось

Публикуем кадры с места событий

1 899
Из-за чего эвакуировали колледж | Источник: читатель 76.RUИз-за чего эвакуировали колледж | Источник: читатель 76.RU

Из-за чего эвакуировали колледж

Источник:

читатель 76.RU

Днем 30 октября в Ярославле эвакуировали студентов колледжа управления и профессиональных технологий (ЯКУиПТ). Корпус учебного заведения находится на Тутаевском шоссе, 31а в Дзержинском районе.

Судя по кадрам с места, всех вывели на улицу. Десятки студентов вышли за пределы территории колледжа.

Студентов колледжа эвакуировали

Источник:

читатель 76.RU

По данным 76.RU, колледж эвакуировали из-за сообщения об опасном предмете, находящемся в здании учебного заведения. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.

Редакция 76.RU направила запросы в УМВД и Росгвардию с просьбой уточнить подробности произошедшего. Как только нам ответят, мы опубликуем информацию.

Обновление на 14:18 30 октября:

В полиции прокомментировали произошедшее:

«В ходе обследования помещений учебного заведения опасных предметов не обнаружено», — уточнили 76.RU в УМВД.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Колледж Учебное заведение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED6
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
35 минут
Только бы не учиться...
Гость
1 минута
Интересно , а пожарные, мчс и полиция смогла нормально подъехать к колледжу ? там обычно так машины кидают , где попало , не знаю уж кто, учителя и студенты уже все на тачках , но бардак полный.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление