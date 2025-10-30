В Ярославле эвакуировали колледж. Что случилось

Днем 30 октября в Ярославле эвакуировали студентов колледжа управления и профессиональных технологий (ЯКУиПТ). Корпус учебного заведения находится на Тутаевском шоссе, 31а в Дзержинском районе.
Судя по кадрам с места, всех вывели на улицу. Десятки студентов вышли за пределы территории колледжа.
По данным 76.RU, колледж эвакуировали из-за сообщения об опасном предмете, находящемся в здании учебного заведения. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.
Редакция 76.RU направила запросы в УМВД и Росгвардию с просьбой уточнить подробности произошедшего. Как только нам ответят, мы опубликуем информацию.
Обновление на 14:18 30 октября:
В полиции прокомментировали произошедшее:
«В ходе обследования помещений учебного заведения опасных предметов не обнаружено», — уточнили 76.RU в УМВД.