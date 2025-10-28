НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области начнут финансировать замену лифтов в многоквартирных домах

В Ярославской области начнут финансировать замену лифтов в многоквартирных домах

Что об этом известно

Фонд капитального ремонта Ярославской области получит субсидию из регионального бюджета на замену лифтов в многоквартирных домах. Постановление об этом подписал первый заместитель председателя областного правительства Денис Хохряков 23 октября.

«Субсидия предоставляется фонду на финансовое обеспечение затрат на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете фонда, включенных в региональную программу, а также в краткосрочный план», — говорится в постановлении.

Средства будут выделены для списания региону двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Предоставление субсидии начнется с 1 января 2026 года. Согласно условиям постановления, субсидия будет предоставляться при соблюдении ряда требований. Среди них:

  • включение многоквартирного дома в региональную программу и краткосрочный план капремонта;

  • проведение работ по замене лифтового оборудования;

  • наличие соглашения между фондом и Министерством строительства и ЖКХ, оформленного через систему «Электронный бюджет».

В соглашении должны быть определены цели, размер субсидии, порядок и сроки отчетности о целевом использовании средств, а также условия на случай изменения объемов финансирования.

Ранее губернатор Михаил Евраев подписал постановление о возмещении затрат жителям, которые установят шлагбаумы на придомовых территориях, прилегающих к зонам платных парковок. Максимальный размер компенсации составит 90 тысяч рублей за один шлагбаум. Если во дворе их несколько, то общая сумма может достигать 180 тысяч рублей.

Комментарии
6
Замена лифтов - не первоочередная трата. Люди вполне походят пешком. Все добровольно купили или давно живут в квартирах в многоэтажках и должны были осознавать риски, что лифты могут выйти из строя. Если более первоочередные задачи.
Так никто и не ответил на вопрос "Почему субсидирование замены лифтов будет производится только для домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете Фонда?" на счете фонда, каждый директор которого за последние несколько лет и своего кресла отправлялся на нары, на счет фонда, который сейчас со значением "-".
