В Ярославской области начнут финансировать замену лифтов в многоквартирных домах

На замену лифтов выделят деньги из регионального бюджета Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Фонд капитального ремонта Ярославской области получит субсидию из регионального бюджета на замену лифтов в многоквартирных домах. Постановление об этом подписал первый заместитель председателя областного правительства Денис Хохряков 23 октября.

«Субсидия предоставляется фонду на финансовое обеспечение затрат на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете фонда, включенных в региональную программу, а также в краткосрочный план», — говорится в постановлении.

Средства будут выделены для списания региону двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Предоставление субсидии начнется с 1 января 2026 года. Согласно условиям постановления, субсидия будет предоставляться при соблюдении ряда требований. Среди них:

включение многоквартирного дома в региональную программу и краткосрочный план капремонта;

проведение работ по замене лифтового оборудования;

наличие соглашения между фондом и Министерством строительства и ЖКХ, оформленного через систему «Электронный бюджет».

В соглашении должны быть определены цели, размер субсидии, порядок и сроки отчетности о целевом использовании средств, а также условия на случай изменения объемов финансирования.