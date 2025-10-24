Назвали дату проведения «НаШествия Дедов Морозов» в Ярославской области

Когда пройдет «НаШествие Дедов Морозов» в 2025 году

Ежегодный фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» (0+) в Рыбинске Ярославской области запланирован на 20 декабря 2025 года. Эту информацию 76.RU подтвердили в администрации города.

«Новогодние волшебники собираются вместе, чтобы во главе с главным Дедом Морозом страны пройти праздничной колонной и зажечь огни на главной городской елке», — сообщают организаторы.

Шествие пройдет в Рыбинске по Крестовой улице от Стоялой до площади Дерунова с 15:30 до 18:30 20 декабря.

Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» проходит в Рыбинске с 2009 года. Его главная идея — парад участников в костюмах Дедов Морозов по центральной улице города. Принять участие может любой желающий. В разные годы на фестивале собирались сотни горожан.

Праздник не проводился с 2020 по 2022 год из-за пандемии и режима повышенной готовности, но в 2023 году традицию возобновили.