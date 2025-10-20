«Есть маленькая душа»: тревел-блогер назвал Ярославль идеальными местом для миллениалов

Ярославль назвали идеальным местом для миллениалов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тревел-блогер из Санкт-Петербурга Марк Ерёмин опубликовал у себя в соцсетях ролик, в котором назвал Ярославль идеальным местом для миллениалов.

«Здесь есть всё для уверенной и спокойной жизни. Нет пафоса. Но есть какая-то маленькая душа. Нет московских цен, но Москва близко», — говорится в ролике.

По мнению блогера здесь можно работать удаленно, пить кофе в кофейне у Волги, послушать лекцию по урбанистике, а вечером случайно оказаться на квартирнике в каком-нибудь старом доме на улице Свободы.

«А еще он реально компактный. Из точки в точку можно добраться максимум за 20 минут. Такси очень дешевое», — отметил путешественник.

Блогер также подчеркнул, что в Ярославле можно снять квартиру в центре дешевле, чем студию в Химках.

Также Марк Ерёмин назвал Ярославль городом с красивой архитектурой, зеленью и просторами. В конце он заключил, что это рай для тех, кто устал от мегаполиса.

Согласно теории поколений, которую разработали американские писатели Нил Хау и Уильям Штраус, миллениалы — люди, рожденные в период с 1981 по 1996 год. Их отличительными чертами является технологическия подкованность, для них важно самовыражение. Считается, что миллениалы индивидуалисты, не хотят рано заводить семью и много внимания уделяют карьере.

В комментариях под видео мнения блогера разошлись. Кто-то, также, как и сам Марк, восхищен Ярославлем.

«Очень красивый, неспешный, с прекрасной архитектурой, очень приятный город. Недалеко Кострома и Рыбинск — выше всяческих похвал. Очень рекомендую», — написала во «ВКонтакте» Елена Перегудла.

Другие считают, что в городе не всё так радужно.

«20 минут? Пробки отсутствие дорог. Очень плохая экология, ну и делать практически нечего, а так да прекрасный город. Жила 1,5 года, больше не выдержала. Это когда народу столько, что должно быть метро, а его нет», — высказала свое мнение еще одна подписчица Марка Ерёмина.

