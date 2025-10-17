«Парад какой-нибудь, метро, медведей побольше»: ярославцы рассказали, что сделали бы на месте мэра

Ярославцы рассказали, что сделали бы для города на месте мэра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

17 октября мэр Ярославля Артем Молчанов празднует День рождения. Ему исполняется 46 лет. Три последних года Артем Молчанов руководит Ярославлем. За это время в городе ремонтировали дороги, были построены две школы — на Пашуковской и Большой Федоровской, детский сад, активно шло благоустройство парков. Достаточно ли этого?

Портал 76.RU в своих соцсетях спросил у ярославцев, что бы они сами сделали в первую очередь, если бы заняли кресло мэра. Публикуем мнения горожан.

Культура и отдых

Среди предложений ярославцев было несколько, касающихся культуры и отдыха. В частности подписчик Максим в нашем телеграм-канале предложил организовать летние театральные площадки, закрепленные за каждым театром и театральным училищем.

Также горожане хотят больше парков.

«Парк или сквер ближе к началу Суздалки. До парка Нефтяников далековато, гулять негде», — написала читательница Анна Горкина.

Ярославец Евгений внес предложение, которое понравится собаководам: чтобы площадки для выгула животных располагались в 5-10 минутах пешком от дома.

Дороги и транспорт

Немало ярославцев писали о необходимости ремонта дорог во дворах.

«Привела бы в порядок все дворы в городе, а то с улицы сворачиваешь во двор, а там как после бомбежки! Вынесла бы все мусорные площадки из дворов на проезжую часть дорог», — предложила Ольга.

Ксения Аверина высказала идею, что из-за расширения города необходимо сдвинуть и окружную дорогу.

«Нужно сделать так, чтобы фуры либо не заезжали в город, либо были в городе минимально. При этом окружную сделать сразу федерального значения, чтобы траты на ремонт шли не из областного, а из федерального бюджета. Были слухи, что планировалось пустить троллейбусы за Волгу. Почему бы не воплотить идею в жизнь? Был слух, что по Карабулинской развязке будет ходить трамвай, соединяющий два района. Нужно менять развязки „бутылочное горлышко“ — таких не одна в городе. Надо частично изменить транспортную сеть, чтобы рабочим людям было удобнее добираться до работы», — добавила она.

Алексендр Мамаев считает, что нужно вернуть наличный расчет за проезд в транспорте.

ЖКХ

Многие ярославцы уверены, что в городе пора менять все коммунальные сети, а также обновлять и строить очистные сооружения. Вика Полетаева предложила облагородить фасады домов, спилить сухие деревья и посадить новые.

Комплекс мер

Некоторые ярославцы не ограничивались одним-двумя предложениями, а разработали целые программы по улучшению жизни в городе.

«Начал бы с самого простого — таблички с адресами и номерами домов. Коммуналку надо восстанавливать. Самые убогие дороги в городе — это позор, надо исправлять. Приостановить застройку — итак жилья много, зеленых зон уже почти не осталось. Минимум два пляжа обустроить, разобраться с водой, а то несколько лет подряд запрет на купание как норма. Зимой тротуары надо чистить, „Бобкаты“ в каждом районе для тротуаров держать с ковшом и метлой. Настроить режимы светофоров во многих местах. Это на первую неделю», — практически засучил рукава для работы подписчик Stavros.

Не меньше идей предложил Алексей Герасимов:

«Ввести ограничения на этажность вновь строящихся зданий. В историческом центре — два этажа. Каждые пять километров от Кировского района — плюс этаж. На существующих узких, но загруженных трассах вроде Тормозного шоссе или Дачной улицы — расширение хотя бы на одну полосу и введение реверсивного движения. А на вновь строящихся дорогах ввести полосу торможения для поворота налево. Полицейские патрули с маршрутами по всем дворам и местам вроде пляжей в темное время суток. Минимальный размер урн на улицах у магазинов и остановок должен быть не меньше 30 литров. Реконструкция дорог в центре города (сделать их изогнутыми и с искусственными препятствиями, чтобы исключить возможность разгона до скорости, превышающей разрешенную)».

Также целый комплекс предложений внес в группе во «ВКонтакте» Борис Изотов. Он написал о реновации ветхого жилья, присоединении Ярославского района к Ярославлю и запуске метро.

«В каждом районе проложить велодорожки и оборудовать школы велопарковками. В частном секторе и СНТ произвести тщательную инвентаризацию, чтобы не было бесхозных и брошенных участков, и раздать очередникам на жилплощадь. Запустить в сезон навигации на регулярной основе водный электротрамвай от Туношны до Тутаева со всеми остановками», — прописано в перечне идей Бориса Изотова.

«Медведей побольше»

Были предложения и с сарказмом. Но из них тоже понятно, что хочется и не хочется ярославцам.