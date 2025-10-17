НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Дома высотой до восьми этажей: в Ярославле появится новый микрорайон рядом с Юбилейным мостом

Дома высотой до восьми этажей: в Ярославле появится новый микрорайон рядом с Юбилейным мостом

Мэр подписал постановление о комплексном развитии территории

776
В Ярославле появится новый микрорайон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле появится новый микрорайон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появится новый микрорайон

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артём Молчанов подписал постановление о комплексном развитии территории на трех участках, расположенных в районе улиц Старые Куксенки и Новые Куксенки в Заволжском районе неподалеку от Юбилейного моста. Работы должны выполнить в течение 10 лет.

Общая площадь территорий — 400 тысяч 996 квадратных метров.

На схеме отмечены границы участков, где будет проводиться комплексное развитие территории | Источник: мэрия ЯрославляНа схеме отмечены границы участков, где будет проводиться комплексное развитие территории | Источник: мэрия Ярославля

На схеме отмечены границы участков, где будет проводиться комплексное развитие территории

Источник:

мэрия Ярославля

Указано, что на территории разрешена малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Во втором случае можно возводить дома высотой до восьми этажей. Также на участке разрешено строить объекты социальной инфраструктуры. Например, детские сады, школы, поликлиники, почтовые отделения и другие. Также на территории могут появиться магазины и аптеки.

В транспортной доступности от территорий, предусмотренных для комплексного развития, расположены «Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова» и «Средняя школа № 67».

Обеспеченность местами в детских садах и школах в новом микрорайоне планируют осуществить за счет строительства двух типовых детских садов на 220 мест и 160 мест, а также школы на 600 мест.

«Территория, расположенная в районе улицы Старые Куксенки относится по медицинскому обслуживанию к ГБУЗ ЯО „КБ № 3“ отделение ОВОП № 3, с имеющейся возможностью прикрепления населения. В зону обслуживания данной территории входит детская поликлиника ГБУЗ ЯО „КБ № 3“», — говорится в документе.

О том, что в Заволжском районе Ярославля появится новый микрорайон, стало известно еще летом 2025 года. Власти уточняли, что территория свободна от застройки и правообладателей.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
